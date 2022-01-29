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墨西哥灣石油與天然氣租賃權遭取消 德州衝擊大

【休士頓訊】
聯邦法官取消去年拍賣出的墨西哥灣石油與天然氣租賃權，恐對德州衝擊大。(bsee.gov)
聯邦法官取消去年拍賣出的墨西哥灣石油與天然氣租賃權，恐對德州衝擊大。(bsee.gov)

聯邦法官27日(周四)宣布判決，取消去年拍賣出的墨西哥灣石油與天然氣租賃權，從本案從一開始到現在的轉折，可以看出美國司法制度的反反覆覆。

內政部去年底拍賣墨西哥灣中8000萬英畝石油與天然氣開採權，這是美國歷史上規模最大的油氣開採權拍賣。但華府的聯邦法院27日宣布，拜登政府在拍賣前應該先做更深的環境評估，確定開採時所造成的汙染不至於讓全球暖化的問題更趨嚴峻，因此取消那次的拍賣結果。休士頓是全國最大能源公司聚集之地，因此這項判決對德州的衝擊極大。

表面上看，這是拜登政府的又一挫敗，但事實上卻完全相反。拜登在競選時一再強調將讓美國遠離化石燃料(fossil fuels)，例如2020年2月在新罕布夏州的造勢會上，他矢言如果入主白宮，不會再把聯邦的土地租給能源公司開採。他上任後不久簽署一項行政命令，禁止再把聯邦土地出租給能源公司。

但13個由共和黨掌政的州聯合向法院提訴，一名聯邦法官阻止了那項行政命令的施行，並且宣判原已訂於去年底拍賣的墨西哥灣租賃權，仍然必須如期進行，如果不如期舉行，將會給內政部長哈蘭(Deb Haaland, Secretary of the Interior)冠上藐視法庭(contempt of court)的罪名。

接著許多環保團體聯名向法院提訴，指出川普政府所做的環境評估，沒有認真考慮離岸開採石油與天然氣的溫室氣體(greenhouse gas)排放量，因此必須讓拜登政府另外做新的評估。地球正義(Earthjustice)是提訴的團體之一，它的律師哈迪(Brettny Hardy)指出，這項判決是關心地球健康者的一大勝利，也讓拜登實現他的競選承諾。

拍賣 拜登 石油

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