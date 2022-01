墨西哥灣石油與天然氣租賃權遭取消 德州衝擊大

聯邦法官取消去年拍賣出的墨西哥灣石油與天然氣租賃權,恐對德州衝擊大。(bsee.gov)

聯邦法官27日(周四)宣布判決,取消去年拍賣 出的墨西哥灣石油 與天然氣租賃權,從本案從一開始到現在的轉折,可以看出美國司法制度的反反覆覆。

內政部去年底拍賣墨西哥灣中8000萬英畝石油與天然氣開採權,這是美國歷史上規模最大的油氣開採權拍賣。但華府的聯邦法院27日宣布,拜登 政府在拍賣前應該先做更深的環境評估,確定開採時所造成的汙染不至於讓全球暖化的問題更趨嚴峻,因此取消那次的拍賣結果。休士頓是全國最大能源公司聚集之地,因此這項判決對德州的衝擊極大。

表面上看,這是拜登政府的又一挫敗,但事實上卻完全相反。拜登在競選時一再強調將讓美國遠離化石燃料(fossil fuels),例如2020年2月在新罕布夏州的造勢會上,他矢言如果入主白宮,不會再把聯邦的土地租給能源公司開採。他上任後不久簽署一項行政命令,禁止再把聯邦土地出租給能源公司。

但13個由共和黨掌政的州聯合向法院提訴,一名聯邦法官阻止了那項行政命令的施行,並且宣判原已訂於去年底拍賣的墨西哥灣租賃權,仍然必須如期進行,如果不如期舉行,將會給內政部長哈蘭(Deb Haaland, Secretary of the Interior)冠上藐視法庭(contempt of court)的罪名。

接著許多環保團體聯名向法院提訴,指出川普政府所做的環境評估,沒有認真考慮離岸開採石油與天然氣的溫室氣體(greenhouse gas)排放量,因此必須讓拜登政府另外做新的評估。地球正義(Earthjustice)是提訴的團體之一,它的律師哈迪(Brettny Hardy)指出,這項判決是關心地球健康者的一大勝利,也讓拜登實現他的競選承諾。