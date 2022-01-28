華埠亞洲城動工 市長政要齊賀

休士頓市長特納（Sylvester Turner，左五）頒狀表揚，黎淑瑛（左六)、許文忠夫婦對僑界卓越的貢獻。（記者封昌明／攝影）

在新冠疫情 未退，休士頓 華埠亞洲城，1月25日仍熱鬧進行動工典禮，駐休士頓台北經文處處長羅復文、休士頓市長特納（Syvester Turner）、國會議員AL Green、德州眾議員吳元之、僑教中心主任陳奕芳、副主任黃依莉、僑務委員陳美芬、劉秀美、陳建賓、西南管理區主席李雄、亞裔商會前會長喻斌 、天后廟會長翁作華等政商雲集，展現業主許文忠和僑務咨詢委員黎淑瑛雄厚的政商實力。

休士頓市長特納親臨致詞。（記者封昌明／攝影）

吳元之說，他的家族35年移民休士頓，當時的百利大道只有兩線道，如今在西南管理區等單位的努力下，拓寬到八線道，縱然如此，每到假日時分，百利大道仍然是車水馬龍，繁華不已。雖然兩年前受到新冠疫情的影響，中國城的商家多少都受到波及，但他們非常有信心可以度過難關，他以華人 社團為榮。

許文忠在致辭時表示，自88年來到休士頓投資至今已逾30個年頭，已到退休年紀的他有感而發，「大家需要什麼，才是我想要做的事。」該商城全數以出售不收租為主，讓商家真正擁有產權，也是多年來，他得知許多小型企業長期租賃，租金早已超過貸款且無法抵稅，特別是最近看到通貨膨脹上升和資產價值增加；做為一個商人，聚力發展、實現共贏才是他最大心願。

業主許文忠繼酒爾頓花園酒店之後，再次大手筆投資中國城。（記者封昌明／攝影）

許文忠指出，這次亞洲城從設計到建材等皆以最適合市場且具遠見為原則，總計花費2000萬美元，預計在一年內完成。六樓建築商店辦公室大樓總共有48個單位，不惜成本將停車場蓋在樓層中，免費的停車場，所有進入的車輛接受高清影像監管，確保絕對的出入安全。每呎300元至400元（依地段位置不同），分別有1500呎至1700呎的單位。

政商雲集為亞洲城進行動工儀式。（記者封昌明／攝影）

黎淑瑛和女兒Kathy Hsu許書郡都到場主持動工典禮，她表示疫情並沒有阻斷開發案進行，他們夫妻見證中國城的繁榮發展歷程，於是再次攜手以更高標準和規劃為中國城的建設再次貢獻綿薄之力，她們會為華人打入主流社會而努力，並且持續參與僑界和主流之間許多公益活動。疫情以後讓她們開始思考，健康第一和工作快樂，珍惜當下。她相信該項目會是再一次傑出且成功的作品。