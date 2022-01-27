德州養狗禁拴鏈條、需有狗屋 違者輕罪

在德州養狗，不能再用鏈條拴狗。 (Unsplash.com)

不能再用鏈條拴狗。德州 「犬隻戶外安全法」(Safe Outdoor Dogs Act)於18日生效，令愛護動物人士十分欣喜，把狗養在戶外的民眾應該注意法規細節，以免遭到舉報受到懲處。

這項法規在州議會去年的正常會期中就已通過，但艾伯特州長將它否決(veto)，他認為，既有的州法中已經禁止殘酷對待動物(animal cruelty)，再進一步制定法規會變成瑣碎管理(micro-managing)。

愛護動物人士對州長此舉相當不悅，他們在社交媒體上創出#AbbottHatesDogs(艾伯特恨狗)這個主題標籤(hashtag)，指責艾伯特缺乏人類性善的品格。

由於反對聲浪太大，艾伯特改變心意，讓州議會再度於特別會期中通過該案，艾伯特在去年10月底簽署。在這項法規中，狗主必須給養在戶外的狗提供躲避風霜雪雨的狗屋，狗屋要有足夠的大小，讓狗可以完全躺平，也可以在狗屋中自在的變換位置。

項圈必須鬆緊適度，如果要加上某種限制裝置(restrain)，不可以用鏈條(chain)，而要用比較輕質的纜索，而且在限制活動的範圍中要有狗屋、樹蔭、飲用水等等。這項法規有許多細節，但都是一般常識，是愛狗的人本來就會做的。如果觸犯該法，可能被控C級輕罪(Class C misdemeanor)，如果再度觸犯，可能被控B級輕罪(Class B misdemeanor)。