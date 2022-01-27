我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴風雪周末襲東北部 恐降雪20吋 產生「炸彈氣旋」

Omicron肆虐 金山華埠散房住戶「難隔離、無處躱」

小洞半年變成天坑 休士頓市府怠惰市長道歉

編譯組／綜合報導 
休士頓Acres Homes出現16呎深坑。（KHOU）
休士頓Acres Homes出現16呎深坑。（KHOU）

休士頓市區內的Acres Homes地區2021年7月間出現一呎寬的陷穴，居民當時就打了311專線要求修補。但市府工務局（Public Works）派人勘查後遲遲沒有下文，到了今年1月，陷穴已經變成一個16呎寬、八至十呎深的天坑，車輛萬一掉進去根本直接滅頂。

當地居民Authur Carr去年發現這個坑洞時就已經通報，但市府工務局一直沒有動作，他只好在臉書發文，並標記當地官員，但一段時間後音訊全無。然後Authur Carr加標KHOU電視台，終於引起關注。

Authur Carr向KHOU抱怨，這根本是直通地獄的深坑吧，如果有人打911求助，救護車卻掉進坑裡，這不就是天大的笑話了。他還說，如果這個陷穴出現在River Oaks，出現在Heights或Memorial Villages，工務人員馬上就會修補，但是Acres Homes居民太好欺負了，市府才會放任小坑變成超級大坑。

休士頓市長特納（Sylvester Turner）26日受訪時公開道歉，並且強調他生長在Acres Homes，現在還住在Acres Homes，這並非歧視，單純就是個失誤，因此他已經下令工務局盡快行動。

工務局先前回應KHOU提問時，表示他們今年才接到通知。但在特納要求詳查後，工務局改口說確實去年7月就已經受理，不過當時坑洞「還小」。特納則強調，顯然公務局的無做為，讓小洞變深坑，因此他要對Acres Homes的鄉親道歉，特別是Paul Quinn Street的用路人。

KHOU報導指出，公務局25日已經派人前往探勘，目前修復工程已經開始，不過完工日期未定。面對是否覺得開心一點的提問時，Authur Carr回應，怎麼可能，一個小問題需要用臉書不斷標記各方，才有人願意出面，這不是市府該有的態度吧？

臉書 休士頓 復工

上一則

STAAR報告：疫期學測成績劇跌 不及格百分比44%升到72%

下一則

駐美代表處退伍軍人事務組 訪華府榮光會

延伸閱讀

賴李迎霞、黃以法 接掌休士頓中華公所

賴李迎霞、黃以法 接掌休士頓中華公所
27歲孕婦拒接種染疫 臨終剖腹救第6胎

27歲孕婦拒接種染疫 臨終剖腹救第6胎

哈里斯縣疫情告急 但不封城

哈里斯縣疫情告急 但不封城
氣候變遷 原物料價屢創新高

氣候變遷 原物料價屢創新高
休士頓篩檢站29日啟用 首日預約已額滿

休士頓篩檢站29日啟用 首日預約已額滿
休士頓市長特納染疫隔離 慶幸已打加強針

休士頓市長特納染疫隔離 慶幸已打加強針

熱門新聞

Frank Deleon Jr.(右)槍殺高中女生(左)22槍。（KPRC）

高中女生遛狗身中22槍 德州警方找到嫌犯和原因

2022-01-18 22:22
崔維諾兄弟(左一，二)夥同朋友梅倫德茲毆打繼父重傷致死。(Hidalgo County法院)

繼父是狼 遭9歲女童無血緣哥哥們合力毆傷致死

2022-01-25 18:01
一名威大籃球隊球迷對著西北大學亞裔生，做出細長鳳眼的姿勢，他隨後被工作人員請出球場。(影片截圖)

拉鳳眼嘲弄西北大學亞裔生 威大球迷遭趕出球場

2022-01-20 12:01
克莉斯托赫南德茲(左)和丈夫理可赫南德茲。(Rico Hernandez／KTRK電視台)

她臨終前剖腹救了第6胎 德州27歲婦拒接種染疫

2022-01-20 17:35
小學一年級非裔學生傑佛瑞泰勒在家中舉槍自殺。(KENS 5／KHOU)

他才小一 在家舉槍自殺 母親狀告德州學區

2022-01-24 20:28
新澤西州警方通報失蹤的2歲兒童蕭伊恩。(新州摩利斯郡檢察官辦公室)

新州39歲華婦偕兩幼兒 已失蹤3天 警發布協尋

2022-01-24 19:54

超人氣

更多 >
東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早

東北風暴本周末襲擊大紐約 降雪最高12吋 辦年貨要趁早
亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告

亞變種出沒「隱形Omicron」速增 世衛警告
拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免
華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的
一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？

一洲焦點／大法官退休影響、美撤使館家屬 中方先放話？