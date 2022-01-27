小洞半年變成天坑 休士頓市府怠惰市長道歉

休士頓Acres Homes出現16呎深坑。（KHOU）

休士頓 市區內的Acres Homes地區2021年7月間出現一呎寬的陷穴，居民當時就打了311專線要求修補。但市府工務局（Public Works）派人勘查後遲遲沒有下文，到了今年1月，陷穴已經變成一個16呎寬、八至十呎深的天坑，車輛萬一掉進去根本直接滅頂。

當地居民Authur Carr去年發現這個坑洞時就已經通報，但市府工務局一直沒有動作，他只好在臉書 發文，並標記當地官員，但一段時間後音訊全無。然後Authur Carr加標KHOU電視台，終於引起關注。

Authur Carr向KHOU抱怨，這根本是直通地獄的深坑吧，如果有人打911求助，救護車卻掉進坑裡，這不就是天大的笑話了。他還說，如果這個陷穴出現在River Oaks，出現在Heights或Memorial Villages，工務人員馬上就會修補，但是Acres Homes居民太好欺負了，市府才會放任小坑變成超級大坑。

休士頓市長特納（Sylvester Turner）26日受訪時公開道歉，並且強調他生長在Acres Homes，現在還住在Acres Homes，這並非歧視，單純就是個失誤，因此他已經下令工務局盡快行動。

工務局先前回應KHOU提問時，表示他們今年才接到通知。但在特納要求詳查後，工務局改口說確實去年7月就已經受理，不過當時坑洞「還小」。特納則強調，顯然公務局的無做為，讓小洞變深坑，因此他要對Acres Homes的鄉親道歉，特別是Paul Quinn Street的用路人。

KHOU報導指出，公務局25日已經派人前往探勘，目前修復工 程已經開始，不過完工日期未定。面對是否覺得開心一點的提問時，Authur Carr回應，怎麼可能，一個小問題需要用臉書不斷標記各方，才有人願意出面，這不是市府該有的態度吧？