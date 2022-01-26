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賴李迎霞、黃以法 接掌休士頓中華公所

記者封昌明／休士頓報導
中華公所共同主席賴李迎霞（右一）和黃以法(右二)、自江麗君(左一)和黃泰生(左二)手中接下主席印信，由經文處長羅復文（左三）、僑教中心主任陳奕芳（右三）監交。（記者封昌明／攝影）
中華公所共同主席賴李迎霞（右一）和黃以法(右二)、自江麗君(左一)和黃泰生(左二)手中接下主席印信，由經文處長羅復文（左三）、僑教中心主任陳奕芳（右三）監交。（記者封昌明／攝影）

休士頓中華公所2022年新任共同主席賴李迎霞、黃以法交接典禮，於1月23日下午在休士頓華僑文教服務中心前廣場舉行。雖疫情嚴峻，當日公所所屬26個僑團負責人及代表仍有超過30人觀禮。駐休士頓辦事處處長羅復文夫婦、副處長王韋龍夫婦、僑教中心主任陳奕芳及副主任黃依莉均出席致意。

交接典禮首先由共同主席江麗君祝福新團隊在新的一年有新氣象，大家虎年行大運。另一位共同主席黃泰生則感謝任職期間承蒙駐處及僑教中心大力支持及團隊共同努力，使公所業務運作順暢；他也強調堅定支持中華民國是公所一貫宗旨。 

法以法（左六）、賴李迎霞（左七）率服務團隊亮相。（記者封昌明／攝影）
法以法（左六）、賴李迎霞（左七）率服務團隊亮相。（記者封昌明／攝影）

羅復文大力讚揚休士頓僑社團結和諧，各僑團彼此尊重信賴，同時感謝公所長期支持中華民國政府；他深信在大家支持下，台灣能平安度過疫情難關，各方面欣欣向榮。陳奕芳謝謝公所在疫情期間，不畏艱難承擔僑社火車頭重責大任，協導雙十國慶、元旦升旗等活動，提供僑胞在疫情期間表達對台灣的熱愛及對中華民國支持的機會。

華人警官呂偉振到場支持華人社區。（記者封昌明／攝影）
華人警官呂偉振到場支持華人社區。（記者封昌明／攝影）

隨後在羅復文監交下，江麗君及黃泰生將象徵職務的印信移交給候任共同主席賴李迎霞及黃以法。之後羅復文代表僑務委員會委員長童振源頒發感謝狀給黃泰生及江麗君，同時頒發賀狀給賴李迎霞及黃以法。兩位新上任的共同主席都表示將盡心盡力服務僑社，同時也介紹新屆團隊給大家認識；賴李迎霞並洽請律師賴清陽擔任公所義務法律顧問，提供規章相關服務，使公所運作更趨完善。

羅復文（左四）頒狀表揚黃泰生（右三）、江麗君（左三）兩位前主席任內的貢獻。（記者...
羅復文（左四）頒狀表揚黃泰生（右三）、江麗君（左三）兩位前主席任內的貢獻。（記者封昌明／攝影）

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