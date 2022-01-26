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德州人語／換個人當總統 也難做得更好

德州人語

拜登執政一周年，許多民眾認為他的成績不合格。誠然，美國無論疫情、經濟還是治安，眼下都是問題頗多；但考慮到拜登所面對的爛攤子規模，即使換別人當總統；在一年之內，恐怕也難有更好表現。民眾之所以容易感到失望，與部分不切實際的期望有關。

圍繞拜登的批評，無非就是疫情、經濟與治安三個方面；而三者之間，其實有內在的因果關係。例如疫情不好轉，經濟行為就難以正常化；若經濟狀況長期不佳，社會治安會同步惡化。

經過實踐，中國式的「封城清零」抗疫策略，注定無法在美國取得成功。「有限感染」的全體免疫道路，目前看來是唯一選擇；而實現全體免疫，只能靜候絕大多數人曾感染新冠或接種疫苗；抗疫成為長期的戰鬥，幾乎成為必然。更不必說，在抗疫長跑過程中，部分民眾已然疲憊；傳播力更強的Delta與Omicron，又先後在呼吸道疾病高發的秋冬季節來襲。試問，有什麼辦法，能在短時間內「挽狂瀾於既倒」。

疫情的起起伏伏，使得經濟運行難以正常化，需要政府出手救助。早在拜登上任之前，川普政府就已經開始大肆撒幣紓困。對於「紓困金」的副作用，一年半以前的德州人語「紓困金如人血饅頭，救窮病纏身」就有預言，文中所描述「通貨膨脹、貧富差距拉大及國債危機」等狀況，經過一年半的時間，都在逐一應驗。

這些「紓困金」，還存在慣性問題。換句話講，在經濟正常以前，一旦發放就不能停。否則經濟泡沫會有破裂風險，造成的經濟損失更大。除了紓困金以外，造成如今通膨難以平息的原因，還有美聯準會從川普時期就開始執行的「近0」利率政策。從某種程度上看，當前出現的經濟問題，也是在為川普時期的政策埋單。

拜登在執政的第一年內，在經濟上基本採取蕭規曹隨的態度，延續川普時期做法，因為貿然扭轉政策，所面臨的風險與壓力實在太大。具體原因， 先前德州人語「2022有多難？馬斯克的危言」已有分析，在此受限篇幅不再贅述。

政府長期干預下的經濟，從統計數字上看，可能還算正常；但市場「看不見的手」調節作用減弱，還是會造成許多問題。例如在不健康的經濟繁榮表象下，是貧富差距的拉大。以加州為例，反映貧富差距的基尼係數常年領跑全美，在0.5附近徘徊，代表「收入差距大」；而倘若攀升至0.6以上，則會進入最高層的「收入差距懸殊」，非常容易引起社會動盪。近期發生的集體搶劫、大量包裹被盜等亂象，也就有解釋。

如今之情況，更像是美國這艘大船，隨著疫情以來各項政策帶來的慣性在往前走，任何人，都難以輕易改變其航向。

紓困金 拜登 疫情

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