STAAR報告：疫期學測成績劇跌 不及格百分比44%升到72%

德州標準學測STAAR結果，疫情期間大幅下跌。(Unsplash.com)

德州教育 廳TEA剛公布的2021年標準學測STAAR報告指出，疫情 期間所有科目成績普遍大幅下跌，艾伯特州長表示要讓父母決定是否讓孩子留級一年，但教育專家多數反對用留級來彌補。

TEA廳長莫拉斯(Mike Morath)上周已對24日(周一)將發布的數據提出預警，果然本周公布的成績令家長相當憂慮。2020年因為疫情沒有做學測，2019年7年級學生有30%英文閱讀(Reading)不及格，2021年不及格的百分比升到45%。數學成績更差，不及格的百分比從2019年的44%升到72%，也就是7年級的學生中，平均每四名中竟有三名數學不及格。

疫情中學習成效不彰的事實，家長、老師本來心裡就有數，2021年秋季班開始之前，州議會已制定臨時法規准許家長讓孩子留級一年。艾伯特已為競選連任開跑，他為迎合家長，把給學生戴口罩、打疫苗的決定權放給家長，看到學測成績如此不堪後，他現在提議制定永久法規，把留級的選擇權也交到家長手上。

學習的時間性是一去不返的，許多教育專家認為耽誤一年多的課業要想補全，絕對不是輕易可以做到的，要達到目標需要學生、家長、老師、學校長期一致努力，而且學生是最關鍵的一環。專家指出，幼兒園或一年級的學生留級，比較沒有心理障礙的問題，年級越高，留級造成的心理後遺症越嚴重，留級的孩子因為比其他孩子年紀大，很難在班上完全融合，對情緒和學習效果都有負面作用。

德州的公校教育水平原本已經很差，疫情使學生的知識程度更加落後，尤其是數學的落後之多勢必對將來德州主人翁的科技水準大有打擊，以德州目前反疫苗勢力之大，未來反科學的潮流必然更勝於今日。