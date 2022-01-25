我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歐洲人恐6成染疫 一旦退燒…全球將有數月免疫期

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

德州人語／熔斷航班 中國防疫鎖住人民觀念

德州人語

針對中國近期熔斷大量入境航班的措施，美國提出「反制」。21日美國交通部聲明，將取消中國航司運營的44個中美航線航班，停飛時間自1月30日起至3月底。讓往返兩國已十分困難的旅客，更雪上加霜。美國交通部表示，中國的熔斷措施「有礙公共利益，應予以對等回應」。

美方的對等措施，無非是希望激將中國放寬政策，但這對於強硬的中國來說當然太柔和。中方近期回應稱不合理，預計短期並沒有放寬政策的打算。

中美航班的幾乎全軍覆滅，當然有兩國博弈的火藥成分。但若綜觀兩年來中國「熔斷」的國際線，會發現中美之間的航班並不是最令人頭痛的。根據中國民航業內的新聞網站統計，從2020年6月到本月，中國已經對445班國際航班採取了取消措施，地區分布中最多熔斷的是和南亞四國，而最為頻繁的是與歐洲的路線。

這意味著，中國不僅對美國取消了航班，還對全世界關上了國門。這在新冠疫情爆發初始，再合理不過。但隨著疫苗誕生，疫情越發常態化，兩年後仍採取關閉國門的措施，很難不引起全世界的關注。因此去年就有網友戲稱，中國是2021年最難抵達的國度，這一說法恐怕還將持續到2022年。

中國「熔斷」了與外界在許多方面的連結，任何跨境的活動都變得更難了，外資不再那麼受歡迎，在中國做生意的外國商人慢慢離開了。看來，中國領導人去年10月號召「走更高水平的自力更生之路」，似乎並不局限於產業升級。中國不想再取悅世界，而世界似乎也不再想迎合中國，北京冬奧會遭到了西方國家群起進行外交抵制。

從疫情初始，中國和世界大部分國家，已經開始走上極為不同的道路，事到如今，彼此對待疫情的方式已天差地別。兩種防疫政策的差異，只能說各有特色，很難比較孰優孰劣。但重要的是，這不僅僅反映在國家層面的政策差異，而在長達近兩年的「閉關鎖國」，中國國民和世界其他國家的民眾的觀念，如今也已差別巨大。

中國有許多國民支持這樣嚴格的政策，認為這體現了其制度的優越性，也認為「自力更生」有助於中國的強大，更沒有興趣了解外界的真實信息。

西安防疫人員拿「噴火槍」消毒，上海大學生封校「緊急逃難」，上饒防疫人員「無害化處置」寵物狗，這些在世界其他國家民眾看起來的「神操作」，在不少中國國民看來，似乎是合理的。更不用說那些努力回國的海外華人，會遭到大陸網民的道德審判，甚至被搜出個人信息網暴，稱其是「惡意返鄉」、「萬里投毒」。一如魯迅先生在「故鄉」中的描述，「我們之間已經隔了一層可悲的厚障壁了」。

疫情 防疫 北京冬奧

上一則

出價50萬買妳孩子 德州超市陌生婦奇怪要求 遭調查

下一則

慈父枉死槍下 杭柏市命案兇嫌另案被捕

延伸閱讀

他才小一 在家舉槍自殺 母親狀告德州學區

他才小一 在家舉槍自殺 母親狀告德州學區
美國暫停44赴中國航班 趙立堅：霸道無禮

美國暫停44赴中國航班 趙立堅：霸道無禮
防疫資源考量族裔因素 保守派批歧視白人

防疫資源考量族裔因素 保守派批歧視白人
艾伯特：連任將提家長權利法 讓父母成為孩子決策者

艾伯特：連任將提家長權利法 讓父母成為孩子決策者
掌握2點 避免買到中美熔斷航班

掌握2點 避免買到中美熔斷航班
華人分析：掌握「2秘訣」 避免買到熔斷航班

華人分析：掌握「2秘訣」 避免買到熔斷航班

熱門新聞

Frank Deleon Jr.(右)槍殺高中女生(左)22槍。（KPRC）

高中女生遛狗身中22槍 德州警方找到嫌犯和原因

2022-01-18 22:22
包括北區大學預科高中在內，芝加哥多所公立學校辦學出色，入學競爭也十分激烈。(北區大學預科高中臉書)

華人1家3子女越區就讀芝公校 教委會索賠10萬 家長申訴

2022-01-17 14:08
溫鐸蘭姆希釣14.92磅的大嘴鱸魚。(德州野生動物局)

響應「分享大笨蛋」計畫 2釣客捐超大鱸魚供繁殖

2022-01-17 11:28
休士頓遊民沃克一度被家人認為身亡，竟成為當地英雄。 (KPRC電視畫面截圖)

家人以為他死了 德州遊民竟上了電視新聞成為英雄

2022-01-17 20:58
遊民在高速路橋下狹縫打造隱密「閣樓」做為棲身處。(KXAN電視台畫面截圖)

真的是狹縫中求生存 德州遊民好創意

2022-01-17 21:22
一名威大籃球隊球迷對著西北大學亞裔生，做出細長鳳眼的姿勢，他隨後被工作人員請出球場。(影片截圖)

拉鳳眼嘲弄西北大學亞裔生 威大球迷遭趕出球場

2022-01-20 12:01

超人氣

更多 >
烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關

烏克蘭將領：俄羅斯決定入侵時間點 與中國有關
美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點

美股跌勢加劇 道瓊指數暴跌1,000點
Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設

Omicron之後下一個變種病毒將如何？專家分析3種假設
寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅

寧可上學也不要剷雪… 9歲男孩大嘆「累壞了」影片爆紅
受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮

受不了嚴格防疫 香港金融圈外籍人士爆出走潮