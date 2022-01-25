慈父枉死槍下 杭柏市命案兇嫌另案被捕

嫌犯巴棟拒絕抬頭拍照，勞動警方人員用兩隻手硬把他的頭拉起。(哈里斯縣警局)

休士頓東北郊區杭柏市(Humble)Chuck E. Cheese發生的除夕冷血槍擊 命案，警方宣布逮捕27歲兇嫌，他的前科累累卻被放任在社區為非作歹，令居民對警方束手無策嘆息。

去年12月31日是24歲男子杜恩斯(Calogero Duenes)大女兒的6歲生日，他開車載著一家四口到Chuck E. Cheese去慶生。他在店門口把妻女放下去停車，停好後抱著一盒生日蛋糕朝店門口走去，這時一輛車逆向行駛差點撞到他，他與那名男駕駛人發生激烈口角，對方掏出一把手槍朝他開了三槍，他被送醫後不治身亡。

1月5日那天杭柏市警局接到家暴 電話，到杭柏市一處公寓區處理，27歲男子巴棟(Antoine Daniel Badon)被警方以傷害罪名逮捕。辦案人員調查後，發現這名相貌兇惡的非裔男子涉嫌1月2日在杭柏市威爾森超市(Wilson Food Market)停車場的槍擊案，有兩名男子被他開槍打傷，警方在同一日又加控他「以致命武器進行重傷害」罪名。

警方要給巴棟拍大頭照時，他拒絕抬頭拍照，最後警方人員用兩隻手硬把他的頭拉起，他目前被關在哈里斯縣監獄候審。後來警方發現他應該也是去年12月31日那件命案的兇手，遂於1月22日(周六)宣布將對他提出謀殺罪名。

杜恩斯的妻子安柏(Amber)指出，聽到兇嫌被捕固然欣喜，但兩個孩子已成孤兒的事實無法改變，她們再也見不到父親了。德州最近發生許多宗前科犯槍擊警察 與民眾的案件，居民認為議會應該把法規嚴加修改，不要再放任前科犯繼續危害社區，讓警察可以有力的整頓治安。