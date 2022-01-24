一心想顛覆政府 「守誓人」創始者來自耶魯法學院

極右派武裝團體「守誓人」創始人羅茲耶魯法學院畢業，擁有律師執照。(美聯社)

右派武裝團體「守誓人」(Oath Keepers)創始者被聯邦調查局FBI 逮捕後，他的妻子次日接受媒體訪問，指出她和社區人士都鬆了一口氣，並盼望丈夫永遠無法再危害社會。

56歲的艾爾默羅茲(Elmer Stewart Rhodes)是北德州格蘭伯利(Granbury)市民，他於13日遭FBI以煽動叛亂陰謀罪名逮捕入獄。他的妻子塔夏亞當斯 (Tasha Adams)次日接受CNN訪問，指出這個突如其來的好消息，讓她覺得心上的大石頭終於放下，丈夫不會再出現在她的家門口，孩子可以安心上學，學校的教職員和同學的家長也都可以放心了。

羅茲的妻子三年前訴請離婚，但她指出，羅茲自認是主宰，不允許妻子離去，在離婚程序上處處拖延刁難，所以到現在還沒有定案。她與羅茲一共生了六個孩子，但羅茲的理想是顛覆美國政府，讓國家陷於混亂，她稱羅茲是非常危險的人，對別人的福祉沒有顧慮，是「完全反社會人格」(complete sociopath)的代表。

羅茲的左眼戴著一個黑色眼罩(eye patch)，讓眾人很好奇，但他一向不提原因，連他的傳記裡都沒有說明。記者吉格里歐(Mike Giglio)接受大西洋報(the Atlantic)委託查訪，吉格里歐發現90年代羅茲在美國陸軍擔任武器教官時，有一天把一支裝滿子彈的手槍掉落在桌面上，一顆子彈擊發，爆炸的硝煙把他的左眼炸瞎，當時他28歲。

這個事件讓他改為專心求學，在2004年以優異的成績從全球知名學府耶魯大學 (Yale University)法學院畢業並成為律師。從他學業上的表現，可以看出他是非常聰明的人，可惜他把心思花在摧毀國家社會，於2009年創立守誓人組織。他的妻子指出，他自認是傑出的領袖人物，會在歷史上留名，他的願望可能已經實現，只不過留下的是惡名。