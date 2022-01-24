艾伯特：連任將提家長權利法 讓父母成為孩子決策者

德州州長艾伯特宣布，若他再次當選將通過「家長權利法」。（Greg Abbott推特）

德州 州長艾伯特（Greg Abbott）20日晚間，於路易斯維爾古典學院（Founders Classical Academy of Lewisville）創始人舉辦的競選活動中宣布，若他再次當選，將通過一項「家長權利法」（Parent Bill of Rights）以修改德州憲法。

休士頓紀事報報導，活動中，他批評學校在新冠肺炎疫情 期間關閉，並發布口罩令。他說，該法案將幫助父母重新成為孩子教育和醫療保健主要決策者。

艾伯特說，「沒有任何政府的政策，可取代父母在孩子教育中扮演的角色，我們的重點是確保父母在孩子教育與健康決策方面站在最前線。」

他表示，政府經常干預父母決策，「許多父母無能為力，不知該怎麼做才能重新獲得掌控權」。他說「這一切必須結束。」

艾伯特介紹該法案，表示將修改德州憲法，以「明確父母是涉及孩子所有事情的主要決策者」他說，該法案將擴大家長對學校課程的參與，確保材料可以在線，或其他更容易的方式獲得。

「我們將確保家長對學校課程或政策的擔憂，能迅速獲得尊重與回饋」艾伯特說，根據他的計畫，將給予家長選擇孩子重修課程或年級的權利，而非僅限於學區。

此外，為保護兒童在學校隱私，德州還將禁止在德州公共教育系統外出售學生個資。

正競選連任的艾伯特稱，根據家長權利法，任何因向未成年人提供「淫穢」內容而被定罪的教育工作者，都將失去教育證書和德州許可，並失去退休福利，列入「不雇用」名單。該州還要求學校在網上公布名單。

美國前教育部 長班奈特（Bill Bennett）支持這項法案，認為該案重申家長參與課堂問題的重要性，並可能在其他州被效仿。

而跨文化發展研究協會（Intercultural Development Research Association）譴責該法，稱該法正向一些家庭提供有關學校的不準確訊息，鼓勵他們在學校政策制定中，提出實際上並不平等和排斥的政策。「以父母參與名義推動經濟、社會和政治議題相當危險。」