婦女失蹤4年人車沉在河裡 義工數小時尋獲 警方交白卷

義工團體找到史黛芬妮托瑞斯屍骨和座車。(ABC13畫面截圖)

一個義工團體19日(周三)從德州 韋科市(Waco)的布拉佐斯河(Brazos River)打撈出一輛車，車裡有一具人類骨骸，破解了一宗四年多的人口失蹤懸案。

德州婦女史黛芬妮托瑞斯2017年12月連人帶車消失無蹤。(ABC13畫面截圖)

韋科市的KWTX電視台19日派記者到布拉佐斯河邊，現場報導一輛KIA RIO小轎車被吊車從河底撈出的實況。史黛芬妮托瑞斯(Stephanie Torres)在2017年12月連人帶車消失無蹤，手機 、皮夾、證件都留在家裡，車子的顏色是藍與灰，她的家人向韋科市警局報案，警方一直沒有實際可用的線索，最後在2019年銷案。

義工團體「有目的探險」(Adventures with a Purpose)是由一群潛水專家組成的社團，專門做探測水底沉車破解失蹤懸案的工作。他們到韋科市的布拉佐斯河上，首先在船隻上用聲納(sonar)探測水底的情況，他們發現水底有三輛沉車，並發現其中的一輛裡面有人類的骨骸，托瑞斯的家人得到消息後，到河邊等候撈車作業。

潛水夫把鋼纜掛到沉車上，大吊車把已呈黑色的車拉出河面，托瑞斯的家人從牌照確認那就是她的車，骨骸將由驗屍官確認身分，但托瑞斯的家人表示那就是她的遺骸。在托瑞斯失蹤之時，家人告訴警方她可能有自殺意圖，開車外出時可能已經喝醉。

托瑞斯的家人指責警方沒有盡責，一個執法人員充足的警察 局四年多沒辦法破案，而一個義工團體前後只花了幾個小時就找到了。

韋科市警局發言人希耶菈希普利(Ciera Shipley)則表示，警方當時就得到的線索盡力搜尋，但沒有任何證據指出車子掉進河中，後來是無法繼續偵辦才銷案。