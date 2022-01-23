女老師抱怨學生「十足的白痴」 被偷錄瘋傳

德州萊特初中新任女老師抱怨學生「十足的白痴」被錄音。(KHOU電視台截圖)

位於休士頓西南郊區的拉瑪學區 (Lamar CISD)，一名第一年任教的女老師跟人抱怨學生難搞，那段被偷錄的影片在網路上瘋傳，但許多網友很同情那位老師的遭遇。

位於里奇蒙市(Richmond) 7500 Koeblen Road的萊特初中(Wright Junior High)，是一所還不到一年的新學校，一位上學期才開始在這裡任教的女老師，毫無戒心的跟人抱怨學生不守規矩、不願學習的情況，她表示已經受夠了，如果還要繼續應付這些「十足的白痴」(complete and utter morons)，她寧願被開除，如果這些學生掉進河裡，她絕對不會出手相救。

這個過程被偷錄下來，後來影片在網路上瘋傳，KHOU電視台報導了這個消息。許多家長對這位老師的心態感到震驚，他們表示如果那麼沒有愛心耐心，不應該當老師，現在既然已經不願忍受，就不應該戀棧，為何不自行辭職？學區在推特上表示，12日(周三)那天晚上知道情況以後，馬上通知那位老師13日不要到學校來。

這位老師目前還在放行政假，德州 美國教師聯盟(Texas American Federation of Teachers)總裁澤夫卡波(Zeph Capo)表示，從事一項工作，不能讓自己的情緒達到那樣的地步，這位老師顯然需要先休息一段時間。

有些華裔家長對這位老師十分同情，他們把孩子送到公校 上課時，發現美國的許多學生態度放肆、無心向學，對老師毫無尊重，上課時不但自己不聽課，還要搗亂讓別人也無法專心學習，因此經濟情況較好的家庭，寧可多花錢把孩子送到私立學校。