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猶太會堂綁匪 曾上網搜尋槍枝、當鋪

編譯組／綜合報導
有關單位16日證實遭擊斃的綁匪是44歲英籍男子艾克朗姆。圖為聯邦及德州治安單位15日包圍猶太會堂。(美聯社)
有關單位16日證實遭擊斃的綁匪是44歲英籍男子艾克朗姆。圖為聯邦及德州治安單位15日包圍猶太會堂。(美聯社)

達拉斯晨報報導，根據相關單位調查報告，日前在科利維爾（Colleyville）縣猶太會堂劫持四名人質的男子艾克朗姆（Malik Faisal Akram）在行動前，曾於網上搜索槍枝、典當行和有影響力的拉比（rabbis）。

該案最終以聯邦調查局（FBI）小組衝入大樓，將該名男子槍殺後告終。

匿名接受華盛頓郵報採訪的執法官員表示，艾克朗姆留下一系列數字證據，表明他在本月15日襲擊前的計畫與心態。

德州科利維爾15日發生挾持人質事件，有關單位16日證實綁匪是44歲的英籍男子艾克...
德州科利維爾15日發生挾持人質事件，有關單位16日證實綁匪是44歲的英籍男子艾克朗姆。(美聯社)

根據華盛頓郵報，44歲的艾克朗姆，在貝斯以色列公理會（Congregation Beth Israel）猶太會堂劫持人質前約兩周，一直在達拉斯地區尋找槍枝和當鋪。

但執法官員表示，他們認為他是在街上買的槍枝，而非在商店。相關單位仍在調查去年12月下旬抵達美國的英國國民艾克朗姆，如何獲得這把槍枝。

根據報導，這把槍最後一次出售是在2020年初，當年晚些時候，在一家酒店被盜。該報告並未提到這把槍枝，是否在達拉斯或其他地方遭竊。

艾克朗姆還搜查被關押在福和市，被定罪的恐怖份子，巴基斯坦籍神經學家西迪基（Aafia Siddiqui），他在長達11小時的對峙中，要求將其釋放。

艾克朗姆同時也搜索包括紐約市，韓裔與猶太裔後代的拉比布赫達爾（Rabbi Anhela Buchdahl）。華盛頓郵報報導，這些搜索，讓艾克朗姆「專注於他最終目標」，即貝斯以色列公理會。

他劫持的四名人質中，均被毫髮無傷的被釋放或逃脫。相關單位稱，一名衝入大樓的聯邦調查局小組成員，向艾克朗姆開了數槍。

自從艾克朗姆從英國抵達美國以來，聯邦執法部門持續追蹤其行蹤。聯邦調查局21日將這次襲擊，定調為恐怖行為和仇恨犯罪。

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