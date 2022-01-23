德州驅逐房客申請令全美最高 數百萬租金減免卻閒置

click2houston.com報導，包括休士頓 在內德州 幾個城市的房東遞交驅逐令申請（eviction filing）為全美最高。與此同時在一些縣，數百萬用於幫助陷於困境房客的聯邦資金卻長期閒置，聯邦政府正收回這些資金。

根據普林斯頓大學追蹤驅逐申請的研究中心「驅逐實驗室」（Eviction Lab）數據，休士頓地區房東上周遞交2000多起驅逐申請案，是自疫情開始以來最高數字。

在驅逐實驗室追蹤的31個城市中，休士頓本周的驅逐申請為全美最多，達拉斯與福和市（Fort Worth）、鳳凰城（Phoenix）和拉斯維加斯也名列前五。

隨著新冠肺炎Omicron變種病毒肆虐，再次迫使許多勞工在薪資與暴露病毒風險間做出選擇，美國財政部從傑佛森（Jefferson）、布索里亞（Brazoria）、海斯（Hays）、艾爾帕索（El Paso）和努埃瑟斯（Nueces）等五個縣，收回190萬元未使用的租金 減免費用。該機構本月早些時候，還點名拉雷多（Laredo）縣，因當地官員花這筆錢不夠快。

這些回收的金額，將被送往發放租金援助更快速的德州或全美其他地方政府。

在聯邦收回這些資金之際，德州的租金減免儲備資金已用完。該州主要大都會地區的驅逐申請，已接近疫情前水平，與此同時，德州和聯邦驅逐禁令也到期。

非營利德州豪斯（Texas Housers）資深研究分析師馬丁（Ben Martin）表示，對低收入人群來說，正處於關鍵期，他們可能掙扎是否待在家中，但與此同時，許多保障他們的措施正在崩解。

負責德州19億元租金減免和搬遷轉移計畫的德州政府機構，已在去年11月停止租戶申請，理由是需求巨大。

地方政府租金減免計畫也正收緊中。休士頓和哈里斯縣（Harris）2億8300萬元租金和公用事業援助計畫，預計很快獲得聯邦政府1300萬元注資。截至19日，該計畫還剩760萬元，主動申請驅逐案者才有機會得到幫助。

觀察人士說，一些接受聯邦資金協助租屋者的縣，根本沒有技術與知識，建立可即時將這筆經費交到租屋者手上的計畫。

該州東南角傑佛森縣，官員們獲得1000萬元聯邦租金減免資金，但最後只花130萬元，結果，財政部撤回約31萬5000元。

傑佛森縣長布蘭尼克（Jeff Branick）將此結果，歸咎於官員很難找人建立管理他們的租金減免計畫。

休士頓北邊的蒙哥馬利縣（Montgomery）官員自願將財政部繳回710萬元租金減免資金，理由是該縣缺乏需求，而該州的租金援助計畫，已幫助那裡約5000多戶家庭，總額達2900萬元。