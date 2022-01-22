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法院縱放保釋犯致156人喪命 議員訴請法官重視公共安全

編譯組／綜合報導
休士頓市議員柯博煦提出司法訴願。（KPRC）
休士頓市議員柯博煦提出司法訴願。（KPRC）

休士頓市議員柯博煦（Michael Kubosh）21日發表司法公開訴願，因為迄今已有156名無辜市民死於保釋犯之手，而這些保釋犯都有再行暴力犯罪之虞，哈里斯縣法官卻同意以無保或低額保釋，讓他們有機會可以再度行凶。他呼籲，縣法官應該以公共安全為優先考量，只要有暴力犯罪的可能，就不應該使其獲得保釋，陋習繼續不改，只會讓更多人受害。

柯博煦指出，德州州法要求法官在設定保釋金額時必須考量公眾安全，但許多法官顯然並未做到此點，因此徒增許多冤魂。休士頓地區日前才發生小男友連開22槍殺害小女友之事，男方事後卻以25萬元交保。柯博煦說，大家都對鄰里間的暴力犯罪感到疲累了，不願再聽聞任何凶案了。

一同出席的地方官員與牧師隨即逐一唱名，柯博煦則說，大家都應該知道這些人名，因為他們都是死於有暴力史的保釋犯之手。柯博煦代表遺族提出訴願，並希望其他受害家屬能與他聯絡，一起糾正司法制度。他說，訴願在於讓法官知道，他們的不當保釋是會有不良後果的，因此裁定時應該更加慎重，並且公開說明當初為何讓這些歹徒保釋。

暴力犯罪 休士頓 德州

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