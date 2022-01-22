專業經紀人團隊 德達家族業績出眾

德達家族高級副總裁Coco Wan（右起）、總裁David Tao、高級董事總經理Dr. Jin Wang, Jin。（Coco Wan提供）

作為一支專業的經紀人團隊，德達家族辦公室（Delta Financial Services）組建於2020年1月。初發即遭遇全球新冠疫情的困難，卻以強勁的成長速度在美南地區和洛杉磯沿岸獲得亮眼的辨識度和高度的客戶認同。

德達家族辦公室的合夥人和團隊核心成員有著資深的金融從業經驗，和法律，項目諮詢管理等專業背景。對市場上多家保險 公司產品的精準把握，高效的工作風格和極佳的溝通技能，使得團隊在為美國境內外的高淨值客戶提供個性化服務的過程中遊刃有餘。

(影音來源: 德達家族辦公室)

The Million Dollar Round Table, 簡稱MDRT是全球壽險 精英的最高盛會。入選MDRT是眾多保險從業人員的工作目標及動力。在公司建立後的兩年的時間裡， 團隊成員當中已有榮獲百萬圓桌會員資格的超級會員（COT）和頂級會員(TOT) 。

德達家族亮點業務

除了常規的教育金/退休規劃和中小型企業主的減稅計劃，德達家族辦公室尤其關注和服務高淨值家庭的需求：合法規避遺產稅，避免認證程序，保護個人和家族的隱私，防止債權人糾紛，保護家族繼承人的利益。聯合全球稅務會計師和資深信託遺囑律師，團隊能夠為客人提供全方位的深度服務。為了解決企業主對現金流的考慮和重視，保費 融資計劃是目前在主流市場較為通行的解決方案，也是公司的業務之一。

團隊會針對客人的資產情況，家庭情況，健康情況，及個性化的需求來計方案，並在市場上眾多的保險公司和產品當中選擇最優解。對家庭現有的保險計劃進行通盤審核和精準評估，也是團隊能為客戶所提供的價值。

德達家族團隊成長

從起步到成長只有兩年的時間，德達家族辦公室已經成長為一支跨美國東西兩岸和美南地區的專業化，精英化隊伍。緊密高效的團隊合作，以客人的需求為導向，細緻地，長久地服務客戶是團隊建立的初衷和願景。從2022年2月起，德達家族辦公室將聯合稅務會計師、信託遺囑律師、移民律師、投資專家開展系列專題講座。

聯繫與查詢:高級副總裁Coco Wan, [email protected]、高級董事總經理Dr. Jin Wang, [email protected]。