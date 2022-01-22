我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只差33呎進美國 印度偷渡客1家4口 暴風雪中凍死

佛州網紅沛提托命案 未婚夫生前筆記本「坦承殺人」

專業經紀人團隊 德達家族業績出眾

休士頓訊
德達家族高級副總裁Coco Wan（右起）、總裁David Tao、高級董事總經理Dr. Jin Wang, Jin。（Coco Wan提供）
德達家族高級副總裁Coco Wan（右起）、總裁David Tao、高級董事總經理Dr. Jin Wang, Jin。（Coco Wan提供）

作為一支專業的經紀人團隊，德達家族辦公室（Delta Financial Services）組建於2020年1月。初發即遭遇全球新冠疫情的困難，卻以強勁的成長速度在美南地區和洛杉磯沿岸獲得亮眼的辨識度和高度的客戶認同。

德達家族辦公室的合夥人和團隊核心成員有著資深的金融從業經驗，和法律，項目諮詢管理等專業背景。對市場上多家保險公司產品的精準把握，高效的工作風格和極佳的溝通技能，使得團隊在為美國境內外的高淨值客戶提供個性化服務的過程中遊刃有餘。

(影音來源: 德達家族辦公室)

The Million Dollar Round Table, 簡稱MDRT是全球壽險精英的最高盛會。入選MDRT是眾多保險從業人員的工作目標及動力。在公司建立後的兩年的時間裡， 團隊成員當中已有榮獲百萬圓桌會員資格的超級會員（COT）和頂級會員(TOT) 。

德達家族亮點業務

除了常規的教育金/退休規劃和中小型企業主的減稅計劃，德達家族辦公室尤其關注和服務高淨值家庭的需求：合法規避遺產稅，避免認證程序，保護個人和家族的隱私，防止債權人糾紛，保護家族繼承人的利益。聯合全球稅務會計師和資深信託遺囑律師，團隊能夠為客人提供全方位的深度服務。為了解決企業主對現金流的考慮和重視，保費融資計劃是目前在主流市場較為通行的解決方案，也是公司的業務之一。

團隊會針對客人的資產情況，家庭情況，健康情況，及個性化的需求來計方案，並在市場上眾多的保險公司和產品當中選擇最優解。對家庭現有的保險計劃進行通盤審核和精準評估，也是團隊能為客戶所提供的價值。

德達家族團隊成長

從起步到成長只有兩年的時間，德達家族辦公室已經成長為一支跨美國東西兩岸和美南地區的專業化，精英化隊伍。緊密高效的團隊合作，以客人的需求為導向，細緻地，長久地服務客戶是團隊建立的初衷和願景。從2022年2月起，德達家族辦公室將聯合稅務會計師、信託遺囑律師、移民律師、投資專家開展系列專題講座。

聯繫與查詢:高級副總裁Coco Wan, [email protected]、高級董事總經理Dr. Jin Wang, [email protected]

保險 保費 壽險

上一則

伊州屋主援助基金 最高可獲3萬補助

下一則

涉性侵2少女 新州擊劍教練出庭前陳屍獄中

延伸閱讀

紐約州長霍楚派心理健康團隊 應對市捷運系統遊民及暴力犯罪

紐約州長霍楚派心理健康團隊 應對市捷運系統遊民及暴力犯罪
怕染疫 NBC播報團隊不赴北京冬奧 只派主播出席開幕

怕染疫 NBC播報團隊不赴北京冬奧 只派主播出席開幕
NBA／賽前估淨勝溜馬16.5分 勇士卻爆冷失利

NBA／賽前估淨勝溜馬16.5分 勇士卻爆冷失利
香港研究：接種mRNA加強針 足以抵禦Omicron

香港研究：接種mRNA加強針 足以抵禦Omicron
山西奪命金礦背後…揭密「洗洞」暴利鏈

山西奪命金礦背後…揭密「洗洞」暴利鏈
快篩試劑怎麼用 美福藥局示範

快篩試劑怎麼用 美福藥局示範

熱門新聞

Frank Deleon Jr.(右)槍殺高中女生(左)22槍。（KPRC）

高中女生遛狗身中22槍 德州警方找到嫌犯和原因

2022-01-18 22:22
包括北區大學預科高中在內，芝加哥多所公立學校辦學出色，入學競爭也十分激烈。(北區大學預科高中臉書)

華人1家3子女越區就讀芝公校 教委會索賠10萬 家長申訴

2022-01-17 14:08
溫鐸蘭姆希釣14.92磅的大嘴鱸魚。(德州野生動物局)

響應「分享大笨蛋」計畫 2釣客捐超大鱸魚供繁殖

2022-01-17 11:28
芝衛生局局長亞瓦迪說，染疫者出現的第一個病徵幾乎都是喉嚨痛。(pixabay)

芝衛生局長：出現喉嚨痛幾乎就是確診了

2022-01-13 12:29
休士頓遊民沃克一度被家人認為身亡，竟成為當地英雄。 (KPRC電視畫面截圖)

家人以為他死了 德州遊民竟上了電視新聞成為英雄

2022-01-17 20:58
遊民在高速路橋下狹縫打造隱密「閣樓」做為棲身處。(KXAN電視台畫面截圖)

真的是狹縫中求生存 德州遊民好創意

2022-01-17 21:22

超人氣

更多 >
美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估

美國人平均年薪多少？華頓商學院教授：學生普遍高估
國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」

國企高幹當孩子面毆妻 她邊挨揍邊安慰「寶寶不要怕」
曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

曼哈頓遇襲亞裔模特發聲 憂更多高慧民被吞噬

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職

紐約市哈林區槍案 警1死1重傷 亞當斯上任首次警察殉職
華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報

華郵：透過Venmo或Paypal收取Airbnb房租將須申報