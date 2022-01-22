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春節園遊美食節 糖城廣場29日登場

休士頓訊
糖城園遊會暨美食文化節宣傳海報。（唐心琴提供）
糖城園遊會暨美食文化節宣傳海報。（唐心琴提供）

為慶祝春節虎年的到來，位於糖城和密蘇里兩城之間的糖城廣場，將於2022年1月29日(周六)上午10時到下午4時舉行盛大的糖城園遊會暨美食文化節，免費入場，免費停車。

这次的美食節活動的宗旨是傳承中華美食文化，促進中餐和西餐文化的交流與合作，並增進美國德州休士頓、糖城和密蘇里市居民文化與情感交流。美食節展示比賽的菜品包括中餐、亞洲餐和西餐。以中國地方風味食品為主，並宣傳中國過年節慶的傳統文化和民間藝術。

糖城廣場美食節獲得恆豐銀行和芝加哥產權公司的贊助，及美南山東同鄉會、休士頓各社會團體、全美中餐業聯盟、美中餐飲業聯盟會、中國食品文化研究會、山東精品旅遊促進會、山東省鲁菜研究會的大力支持。

美南國際精品美食文化節採用展示會、競賽、嚐會等形式，宣傳促進世界各地各族裔特色美食、文化的融合和發展。

這次參加美食的餐廳團體達25家，其中包括川味、魯味、粵菜系的知名餐廳和山東、台灣、貴州、上海等具有代表的風味小吃，以及美國、墨西哥、泰國、菲律賓、日本、馬來西亞等國際餐飲店和甜品店，各種美味小吃應有盡有。

當天活動上午10時開幕，鼓陣、少林寺功夫和舞龍舞獅開場。表演節目包括北美青少年國樂團表演中國樂曲、MitisiDancingSchool舞蹈表演、陳滿意太極中心、黃錦波混元太及Jenny許老師。

下午表演仍由舞龍舞獅開場，還有Dr.AllenGroup、御膳名廚張德海親傳弟子韓會海大師表演龍鬚面、壽司達人Gary張表演特色牛肉壽司、中國民俗舞蹈、歌友村舞蹈隊、陳榮和水彩畫會會長陳意欣、全美舞蹈比賽亞軍鄭麗如、David表演拉丁舞；休士頓追夢人合唱團的台灣民歌演唱。

此外，專業組菜品展示，評委會評選出金、銀、銅獎各一名；家庭業餘組菜品展示，評委會評選出金、銀、銅獎各一名。除了美食之外，還有中國傳統文化藝術表演，如剪紙、折紙、書法、手工藝品展示。

主辦單位提供兩個iPad和12張餐券為摸彩獎品。目前尚有少數攤位，每個攤位50元，餐票預訂每張10元，意者請洽281-242-6655或832-651-2848。

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