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國泰銀行鍍金福虎 貴氣又討喜

記者封昌明／休士頓報導
華僑救國總會美南辦事處主任賴李迎霞(左二）前往國泰銀行兌換四個虎年撲滿給四位小金孫，獲得國泰行Chad Madison(左一）、James(右二）、Michelle(右一）等熱烈的歡迎。（記者封昌明／攝影）
華僑救國總會美南辦事處主任賴李迎霞(左二）前往國泰銀行兌換四個虎年撲滿給四位小金孫，獲得國泰行Chad Madison(左一）、James(右二）、Michelle(右一）等熱烈的歡迎。（記者封昌明／攝影）

國泰銀行正舉辦「迎春獻好禮，福虎添財氣」的活動，與華人民眾歡度農曆新年。

華僑救國總會美南辦事處主任賴李迎霞是國泰銀行的忠實客戶，她名下的旅館、辦公樓、購物中心的所有貸款業務都交由國泰銀行來處理，可以說是他們的忠實客戶，每年的新春吉祥物，賴李迎霞家中統統都有。

賴清陽律師與賴李迎霞夫婦在僑社是出了名的虎爸虎媽，教育出四位優秀的子女，如今再增加四位金孫，今年又適值虎年，她特意加碼存款國泰銀行，換得4隻可愛的虎年撲滿，開心地拿回家給她的金孫，鼓勵他們儲蓄要從小開始。

國泰銀行副總裁兼分行經理Chad Madison表示，國泰銀行每年都會推出一款以十二生肖為設計靈感的鍍金擺件。適逢2022年壬寅年到來，國泰銀行為客戶呈上獨家設計的鍍金吉祥福虎擺件，與華人朋友共迎新春。

今年的要帶福虎回家非常簡單。以新資金兩萬元或以上開設符合資格的支票帳戶、儲蓄帳戶或貨幣市場帳戶，或存入符合資格的現有帳戶即可。

今年的鍍金吉祥福虎，內歛貴氣，新年賀彩。吉祥福虎採用獨特鍍金工藝，以臥金望遠之姿，寓意新一年實現理想，虎虎生威。特別是匠心製作，國泰獨有，國泰銀行為客人推出獨家設計的鍍金擺件。今年，為客戶呈獻吉祥福虎，祝願大家新年美滿和睦。

更特別的是，所有吉祥福虎擺件是國泰銀行獨家推出的限量版禮物，每隻都刻有獨一無二的序列號，是新年不可多得的收藏品。

另外像賴李迎霞女士所獲贈的招財萌虎陶瓷存錢罐的條件是，客人必須用新資金開立一個新的且符合資格的支票帳戶、儲蓄帳戶、貨幣市場帳戶或IRA帳戶，金額需要達到最低開戶金額。符合資格的帳戶不包括學生儲蓄帳戶、學生優惠支票帳戶或基礎支票帳戶。每個符合資格的帳戶、家庭或企業僅限獲贈招財萌虎陶瓷存錢罐一個。

支票 儲蓄 華人

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