快篩試劑怎麼用 美福藥局示範

美福藥局主任藥師呂岳勳出示獲得美國FDA認證的快篩劑。（記者封昌明／攝影）

即日起，上https://www.covidtests.gov/ 網站，每一個家庭可獲得四個試劑。試劑會通過郵寄的形式約七到10天寄到民眾家中。美福藥局 主任藥師呂岳勳呼籲民眾可以依前述網站上網預訂，由於是全國範圍的作業，民眾可能會晚一收到，為了大家的健康，美福藥局呼籲民眾耐心等候。

呂岳勳表示，自從新的變種病毒入侵以來，他們在二個月內共快篩了600至700個檢體，剛開始的時候陽性比例確有偏高的現象，不過目前已有下降的趨勢，有一些不幸被測出陽性的民眾，症狀多半輕微或者根本沒有症狀。

他提醒民眾要特別注意的是有喘不過氣的現象出現時，就要小心了，一定要去醫院做進一步的檢查，建議大家準備一台血氧機，隨時觀察自己血液中的含氧量，以防萬一。

呂岳勳指出，市場上有很多種新冠快檢試劑， 根據白宮和CDC最新的政策，只有獲得FDA緊急使用授權的才可以獲得政府和保險 公司的補償。 大家在購買之前， 可去一下FDA網址查詢： https://www.fda.gov/

目前市場上比較流行的品牌有：BinaxNow、iHealth、Ellume、IneliSwab、QuickVue、On/Go、FlowFlex。

美福藥局提醒，每家保險公司批准的品牌可能各有不同， 再購買之前還是請大家和保險公司確認後購買。家庭用新冠快檢試劑的準確率各品牌之間略有不同，大約在70%左右。去各藥店，超市或網上購買， 記住保留收據，然後向保險公司申請報銷。請注意每家保險公司的保險種類和金額會不一樣，不見得購買金額會100% 得到補償。

去藥店通過處方藥保險計畫獲得免費試劑，最方便省心，但目前各大連鎖及私人藥局都尚未接到詳細的細則，目前還是建議大家先自行購買然後通過收據獲得保險公司補償。如果使用Medicare， 可以去政府指定的檢測 實驗室檢測，不收費用。美福藥局也提供教導使用新冠快檢試劑的服務。

來自四川成都的劉興友夫婦住在中國城百樂公寓，他們很開心美福藥局提供的親切服務。（記者封昌明／攝影）

美福藥局提醒大家，如果有癥狀，或有接觸新冠病人擔心自己染上，宜到就近的檢驗站請專業人員做檢查。美福藥局提供更準確的只限醫療單位使用的快檢試劑，並由專業技術人員採集樣本，15至20分鐘會有結果並出正式出具檢驗報告。美福藥局快檢一條龍服務只收25元費用。

目前市場上供需嚴重失衡，很多藥店，超市都沒有現貨。美福藥局早前預定了一批iHealth家庭快檢試劑，數量有限。美福藥局聯繫方式：電話： 281-506-2453，地址：6918 Corporate Drive, Suite B5, Houston. (中國城精英廣場內)。