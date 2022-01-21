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國會議員遭突檢 庫威亞配合調查

【麥凱倫訊】

聯邦調查局FBI於19日(周三)突檢德州第28選區國會眾議員庫威亞(Henry Cuellar，另譯庫維拉)的住所，他是民主黨籍的資深國會議員，但黨內人士對他屢次倒戈頗有微言。

庫威亞所代表的選區，是以德州南部邊境的拉雷多(Laredo)為中心，他在2004年首度贏得國會眾議員的席次。德州的國會議員因為黨派不同而少有相互往來，但庫威亞是德州共和黨國會議員最喜歡的民主黨員，最近眾議員議長佩洛西(Nancy Pelosi)所提議的墮胎權利保護法案(abortion rights protection)，全眾議院的民主黨議員中只有庫威亞投反對票，有些進步派議員稱他為叛徒。

FBI發言人蘿珊休斯(Rosanne Hughes)確認聯調局到庫威亞的住所執行法院所頒布的搜索令，但她表示目前無法公開搜查的理由。在庫威亞住所附近兩條街的居民，被一大群執法人員封鎖街道的景象感到驚訝，有人看到FBI的人員搬走了許多紙箱的文件、證據。庫威亞是有相當份量的國會議員，他是權力極高的撥款委員會(Appropriations Committee)的委員。

庫威亞原已宣布競選連任，而德州的黨內初選即將在3月1日舉行。庫威亞上一次競選連任時，在黨內受到律師潔西卡西斯涅洛斯(Jessica Cisneros)挑戰，庫威亞在初選中僅以4%的些微差距贏得提名，但他在決選中以18%的差距打敗共和黨的挑戰者。在這屆的初選中，西斯涅洛斯再度出馬，有人懷疑聯邦執法單位此時發動搜查是否有背後的政治因素。

德州 眾議員 民主黨

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