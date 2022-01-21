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休士頓市區房價太貴民眾紛出走 郊區人口20年增118%

編譯組／綜合報導 
休士頓郊區的居民過去20年暴增118%。（KHOU）
休士頓郊區的居民過去20年暴增118%。（KHOU）

萊斯大學（Rice University）最新調查發現，德州哈里斯縣的人口中心，已經不再是休士頓市了，而是在610環道外的Oak Forest，一切都因為在過去20年內，「離休出走」的人口暴增118%。 

從市區搬到郊區的原因很簡單，人們想要更大的居家空間。一名剛從市區搬家的民眾Michael Jozwiak說，他們一家人最近搬離休士頓市區，因為女兒出生了，顯然需要更大空間，但是他沒想到，跟他有一樣念頭的人如此之多，附近到處都在蓋新房，人口簡直一夕爆增。 

萊斯大學金德城市研究所（Kinder Institute for Urban Research）調查發現，休士頓城區外人口在2000年至2020年間暴增118%。該所主任William Fulton說，趨勢很明顯，需要更多房間的人就會搬到郊區，單身或兩人生活的就會留在環道內，因此郊區的人自然增加。 

William Fulton說，雖然環道內的市區確實也蓋了不少新屋，但是真正用於居住的公寓或聯排屋，事實上並沒有增加居民，相對地休士頓市區外的人口卻在過去20年間增加了118%。 

除了空間需求，價格也是一個考量。William Fulton說，如果市區不能提供宜居宅、好學區，搬出市區的人只會越來越多，因為付不起如此高的房價。

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