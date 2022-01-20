我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron輕症不怕？專家曝這後遺症 恐丟了工作

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

抓包男友劈腿 高中女生22槍喪命

編譯組／綜合報導
Frank DeLeon Jr.(右)槍殺高中女生(左)22槍。（KPRC）
Frank DeLeon Jr.(右)槍殺高中女生(左)22槍。（KPRC）

16歲高二女生Diamond Alvarez，11日在家附近溜狗時遭到槍殺，休士頓警局17日逮捕與她有感情關係的17歲少年Frank Deleon Jr.，據稱因為她發現還有另外一個她，Frank DeLeon Jr.因此動手行凶，但誇張的是男生連開22槍，好似與她有深仇大恨一般。 

然而兇嫌被捕後，法官19日下午已核准他已以25萬元交保獲釋，等待出庭。

Diamond Alvarez在得知第三者後，約Frank DeLeon Jr.晚間9時見面談，地點就在女生家附近Park Manor 15400街區的小公園。女生父母事後表示，她說要帶家犬「Peanut」出去走走，結果突然間聽到槍響，覺得不對勁的媽媽當即撥了女兒手機，但沒有回應，因此家人都外出查看，最後發現Diamond Alvarez已經中槍倒地。

媽媽說，她有幫女兒做CPR，但救不回她，現在她只能堅強、不能垮，因為她愛女兒，她能給的都給了Diamond Alvarez。女生就讀於Madison High School，未來希望念美容專校。

案發當時據稱有人急速駕車離開，也有人下車查看，但最終離開，休士頓警局仍在查證當中，如有相關線索可撥打713-308-3600或Crime Stoppers專線713-222-TIPS。

休士頓 手機

上一則

掌握2點 避免買到中美熔斷航班

下一則

槍殺中國留學生鄭少雄 兇嫌拒絕認罪

延伸閱讀

高中女生遛狗身中22槍 德州警方找到嫌犯和原因

高中女生遛狗身中22槍 德州警方找到嫌犯和原因
疫情增加 休士頓獨立學區各校今停課1天

疫情增加 休士頓獨立學區各校今停課1天
休士頓華埠亞洲城 1月25日動工

休士頓華埠亞洲城 1月25日動工
休士頓30%醫護因新冠無法出勤 664名護理師兼程支援

休士頓30%醫護因新冠無法出勤 664名護理師兼程支援
休士頓影展雷米獎銀牌得主許世悅 作品聚焦兒童

休士頓影展雷米獎銀牌得主許世悅 作品聚焦兒童
俄州夫婦赴休士頓領養小孩 被騙近萬元人財兩失

俄州夫婦赴休士頓領養小孩 被騙近萬元人財兩失

熱門新聞

芝衛生局局長亞瓦迪說，染疫者出現的第一個病徵幾乎都是喉嚨痛。(pixabay)

芝衛生局長：出現喉嚨痛幾乎就是確診了

2022-01-13 12:29
Frank Deleon Jr.(右)槍殺高中女生(左)22槍。（KPRC）

高中女生遛狗身中22槍 德州警方找到嫌犯和原因

2022-01-18 22:22
包括北區大學預科高中在內，芝加哥多所公立學校辦學出色，入學競爭也十分激烈。(北區大學預科高中臉書)

華人1家3子女越區就讀芝公校 教委會索賠10萬 家長申訴

2022-01-17 14:08
溫鐸蘭姆希釣14.92磅的大嘴鱸魚。(德州野生動物局)

響應「分享大笨蛋」計畫 2釣客捐超大鱸魚供繁殖

2022-01-17 11:28
伊州六歲男童達馬利遭母親虐死。(史考基警局)

體罰兒子寒天沖冷水 伊州狠心母凍死6歲童

2022-01-12 11:22
數千年歷史岩畫，被「到此一遊」的兩人刻上名字和日期。(大彎國家公園網頁)

它的年代比中國歷史長 德州國家公園岩石毀於這兩人手

2022-01-11 17:26

超人氣

更多 >
史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩
歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲