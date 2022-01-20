抓包男友劈腿 高中女生22槍喪命

Frank DeLeon Jr.(右)槍殺高中女生(左)22槍。（KPRC）

16歲高二女生Diamond Alvarez，11日在家附近溜狗時遭到槍殺，休士頓 警局17日逮捕與她有感情關係的17歲少年Frank Deleon Jr.，據稱因為她發現還有另外一個她，Frank DeLeon Jr.因此動手行凶，但誇張的是男生連開22槍，好似與她有深仇大恨一般。

然而兇嫌被捕後，法官19日下午已核准他已以25萬元交保獲釋，等待出庭。

Diamond Alvarez在得知第三者後，約Frank DeLeon Jr.晚間9時見面談，地點就在女生家附近Park Manor 15400街區的小公園。女生父母事後表示，她說要帶家犬「Peanut」出去走走，結果突然間聽到槍響，覺得不對勁的媽媽當即撥了女兒手機 ，但沒有回應，因此家人都外出查看，最後發現Diamond Alvarez已經中槍倒地。

媽媽說，她有幫女兒做CPR，但救不回她，現在她只能堅強、不能垮，因為她愛女兒，她能給的都給了Diamond Alvarez。女生就讀於Madison High School，未來希望念美容專校。

案發當時據稱有人急速駕車離開，也有人下車查看，但最終離開，休士頓警局仍在查證當中，如有相關線索可撥打713-308-3600或Crime Stoppers專線713-222-TIPS。