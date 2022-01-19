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家人原以為他死了 遊民竟救警察命上電視 一家團聚

編譯組／綜合報導
休士頓遊民沃克一度被家人認為身亡，竟成為當地英雄。 (KPRC電視畫面截圖)
休士頓遊民沃克一度被家人認為身亡，竟成為當地英雄。 (KPRC電視畫面截圖)

休士頓遊民沃克（Johnny Walker）先前因拯救一名警察生命，而出現在當地新聞畫面中，原本以為其已遭刺傷身亡的沃克家人得知後循線尋找，終於與沃克團聚。

FOX電視台報導，沃克的妹妹莫尼卡（Monica Collins）告訴FOX26電視台說，她們全家先前被告知沃克可能死於刺傷後，一直在各醫院和太平間尋找他，但都未果。這位53歲男子，自2006年以來一直無家可歸，近三個月未與家人聯繫。

然而就在上週，他們得知他們所愛的沃克出現在電視上，且被讚揚為好薩瑪利亞人（good Samaritan），欣喜的發現其還活著。

莫尼卡說「我們一看到他的臉，就開車到這，整個地區尋找他」她說，「最後我們來到這個角落，我的兄弟就在這。」

沃克於12日晚間，拯救了一名受傷的哈里斯縣警局警官。該警官當晚在接獲一起CVS搶劫報案電話後抵達現場，之後為追捕可能搶劫的嫌犯，在十字路口發生車禍

那起車禍涉及七輛車，一名婦女當場死亡，兩名兒童送醫治療。

莫尼卡說，「當我們找到沃克時，他真的很沮喪，因為他無法幫助這名婦女」。

沃克當時說「我試圖幫助那位女士，但她走了。我想著他們的小孩子。」

儘管車禍現場一片紊亂，沃克仍跑到警官著火的汽車旁幫忙，儘管他認為這輛車恐爆炸。

沃克告訴FOX26，「在汽車爆炸前幫助他離開車子後，我們把他帶到商店，檢查他的脖子，把手放在他的嘴與鼻上，確認他仍有呼吸。」

目前沃克家人正替沃克買衣服、食物等所需資源。

車禍 汽車 警察

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