臉書母公司「元宇宙」租新大樓33層樓面 擴大德州版圖

臉書母公司「元宇宙平台」擴大在德州奧斯汀版圖。(facebook)

臉書 的母公司「元宇宙 平台」(Meta Platforms)，宣布在奧斯汀正興建中的66層摩天大樓中租賃33層樓面，將在明年建築物完工後進駐，作為德州 辦公室的總部。

這座摩天樓位於奧斯汀市中心第六街與瓜達露佩街(Guadalupe)交口附近，明年完工時將是奧斯汀第一高樓，根據奧斯汀企業報(Austin Business Journal)先前的報導，元宇宙所租的33層樓面總面積是58萬9000平方呎。

元宇宙奧斯汀辨公室最高主管凱薩琳夏普利(Katherine Shappley)指出，臉書是在十年前首度到奧斯汀開設辦公室，如今在這裡已有2000名員工，近期內還要加聘400人，繼續擴張在德州的版圖。過去一年中加州矽谷幾家大企業中，有的宣布將把總部遷到奧斯汀，有的宣布將在德州大規模擴充。

臉書作為社交媒體的龍頭，已成全球最大企業之一，但公司形象在最近幾年一落千丈，在2016年和2020年的美國總統大選中，因為容許無稽謊言和陰謀論在該媒體上胡亂散播，擴大政治分裂以求得公司更大的觀眾群和廣告收益，過去一年中又放任反口罩、反疫苗謬論，使得有知識常識的網民對臉書唾棄。

自古有好名聲的人不會去改名換姓，但臉書既已臭名遠播，去年母公司決定改名為元宇宙。上個月去世的女星貝蒂懷特(Betty White)為了主持星期六晚即時秀(Saturday Night Live)而去學用臉書，她在節目上說，了解了臉書是什麼以後，只覺得上臉書是「total waste of time」(完全是浪費時間)。