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孤星行動5邊防國民兵自殺亡 士氣低、拖延發薪是主因

【麥凱倫訊】
艾伯特州長(坐者)派遣一萬名國民兵巡防邊境，遭致批評。(艾伯特州長網頁)
艾伯特州長(坐者)派遣一萬名國民兵巡防邊境，遭致批評。(艾伯特州長網頁)

去年9月艾伯特州長啟動「孤星行動」(Operation Lone Star)，派遣1萬名國民兵巡邊，陸軍時報指出至少已有五名國民兵在這項行動中自殺身亡。

德州一項新法9月1日生效後，允許平民協助逮捕侵入地界(trespassing)的偷渡客，州長並下令大舉動用國民兵防邊。6月時駐防邊界的國民兵(National Guard)有1200人，到11月已增加到1萬名，被徵召的國民兵必須離開平日的工作職位，薪資改由州政府發放。陸軍時報(Army Times)在12月的一篇報導中指出，被派到邊界的國民兵年節期間與家人分離，士氣低落，州政府拖延發薪，甚至有4人自殺身亡。

接著在1月份的報導中指出，又有一人自殺喪命，另有一人操作槍枝不慎將自己擊傷致死，另有一人自殺未遂，有意與艾伯特在11月競逐州長寶座的兩黨候選人，對艾伯特發出嚴厲批評。艾伯特上周到聖安東尼奧造勢時指出，薪資延誤的問題只牽涉到大約150人，而且自從拜登上任至今，美國軍隊中已有數百人自殺，軍人自殺是聯邦政府的問題，不可以怪罪於德州的孤星行動。

2020年有580名美軍自殺，但那是川普掌政的時期，不知艾伯特是否因此刻意不提？有意代表民主黨與艾伯特對決的歐洛克(Beto O'Rourke)指出，艾伯特是拿國民兵當作政治操作的卒子，國家目前沒有戰事，艾伯特卻把國民兵的官兵送到邊界，連感恩、聖誕、新年都不能與家人團圓慶祝，反被州長用來進行無意義的瑣碎行動，有些駐點連浴室廁所都沒有，這才是士氣低落、兵員自殺的真正原因，是艾伯特一手製造出來的人為災禍。

國民兵 德州 偷渡客

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