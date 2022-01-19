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德州人語／不重視遊民 下一個馬秀還會出現

德州人語

紐約遊民將女乘客推下地鐵軌道，而洛杉磯遊民正在瘋搶列車貨櫃車廂裡的包裹。精神問題和貧困，自疫情以來，更多的人口被推向社會邊緣，終於到了全民開始注意到的程度。

15日在曼哈頓時報廣場地鐵站內，遊民馬秀(Simon Martial)將40歲華女推入鐵軌致死。而在加州，最近人們更多頭疼的是遊民搶劫、盜竊等問題，但也仍記得，近年來發生的多次類似事件。除了上周在聯合車站一名70歲女護士遭遊民攻擊致死，去年1月一名八旬老婦散步被遊民打死，去年3月有華裔夫婦遭遊民攻擊一死一傷。

遊民的精神問題從來都不是什麼祕密，雖然絕大多數情況下，精神病患者不會有攻擊他人的行為。但若有了成千上萬流落街頭未接受治療的患者，出現一個遊民馬秀便成了必然的概率。

美國在70年代兩起判例，開始不再強制剝奪或限制精神病人權利的時代。誠然，這是基於正當程序條款和平等保護的精神，避免了正常人因「精神病」而遭強制關押，僅在當事人有危險性時，才能採取強制住院治療措施。當時美國社會對此問題的反思，在影片「飛越杜鵑窩（瘋人院）」可見一斑。而這一先進作法，其實也是當今不少國家效仿的典範。

但自然界的精神疾病原本就變化多端，是人造的法律條文無法完整歸納的。「有病」和「沒病」並非人們以為的那樣黑白分明，而更像一條光譜，譜上的「cut-off值」到底該劃在哪裡，在醫學上本就存在眾多爭議。即便是在確診病例個體身上，也有時好時壞的情況。更不用說，想要在其未做出危險行為之前，判定其是否「有危險性」，簡直如「第22條軍規」一樣荒謬。

例如精神分裂症患者若能保持服藥，其實可以維持很好的狀態，甚至可正常生活工作。但若一旦因某原因停藥，便易行為失控更拒絕服藥，於是螺旋式迅速惡化。想要實時追蹤每一個病例的情況，必然不現實。例如遊民馬秀的親姊姊就透露，馬秀原本工作認真，但患病後未能獲得醫療協助，近來明顯病狀加劇，最終做出駭人行為。

不過即便醫院可以強制收押精神病患，也不可能收容病患一輩子。出院之後的病患仍處於社會邊緣地帶，沒有其他社會和醫療支持，大概率又會繼續發病。於是在強制就醫，放出來又再送入院，如此循環顯然並不能解決問題。

而唯一能確定的是，貧窮、藥物濫用、暴力、失業，以及失去家庭和社會關係，這些都必然會增加個體患病或病狀惡化的風險。如果無法追蹤或掌握每一個例，那麼降低總數，控制精神健康風險，是減少未來再出現遊民馬秀的唯一途徑。

地鐵站 華女 加州

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