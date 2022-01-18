德州醫保漲不停 家庭保險平均年付6950元 全美第9高

德州醫療保費持續上漲。(德州保險廳)

根據聯邦基金（The Commonwealth Fund）一份最新對醫療保險 問題獨立研究報告，德州保費 持續上漲，支付的費用高於其他州。

KXAN電視台報導，該報告指出，德州人將超過收入中位數的14.2%用於繳交保費和自付額。至2020年，此費用增加9311元。2020年，健康保險費用，占德州人收入中位數的12.7%。

聯邦基金副總裁柯林斯（Sara Collins）說，「德州人處於雙重不利地位。他們平均支付更多的保費與自付額，平均收入中位數也較低。」

僅針對德州的家庭保險，「我們每年平均支付6950元保費，這是全美第九高的州，比全美平均5978元高出近千元。」

柯林斯說，保險費率持續上揚，因醫療保險提供者和製藥公司收費比過去高，看看保險公司支付多少費用、醫院對他們服務收取多少費用、醫生對他們服務收取多少費用，就可知道何以造成上漲。

提及可採取哪些措施降低成本，柯林斯指出拜登總統的「重建美好未來法案」（Build Back Better Act）中一些法規。她認為，國會正考慮重建美好未來法案，將使更多有昂貴雇主計畫（employer plans）者，能通過市場獲得保險。「若您將超過8.5%收入用於繳納保費，且參加雇主計畫，那麼您現在可能有資格獲得市場補貼。」

此外，該法案包括一條款，允許在德州有資格獲得醫療補助的員工，可使用公共市場選項。

目前該法已在眾議院通過，正等待參議院通過。