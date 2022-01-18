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奧斯汀遊民 在鋼筋水泥樑柱狹縫中 用木板搭出住處

編譯組／綜合報導
遊民在高速路橋下打造隱密「閣樓」做為棲身處。(KXAN電視台畫面截圖)
遊民在高速路橋下打造隱密「閣樓」做為棲身處。(KXAN電視台畫面截圖)

去年「禁止紮營令」生效以後，奧斯汀街頭很少再看到遊民(homeless)，但有些無家可歸者發揮創意，在社會狹縫中營造出相當獨特的住處。

KXAN電視台日前收到一名TikTok用戶的視頻，指出在MoPac快速道路(MoPac Expressway)底下有一個相當大的遊民住所，一般人從附近完全看不到有人住在這裡，但走到高速公路橋底下抬頭仰觀，就可以看到有人用寬木條架在鋼筋水泥樑柱之間，拼出面積相當大的木地板，另外又造出一個儲藏間，把有價值的東西鎖在裡面，還可以看到一大包狗食，可能養了一隻大狗來看家。

德州是執法比較嚴密的州，遊民氾濫的情況不像加州那麼嚴重，但奧斯汀是德州最偏藍的城市，市長艾德勒(Steve Adler)和市議會的多數議員同情無家可歸者，吸引許多流浪人前來聚居，曾有一段時間奧斯汀街頭處處可以看到帳篷，甚至把人行道都擋住，有些流浪客隨處便溺，嚴重影響環境衛生，而且暴力衝突經常發生。

去年5月下旬州議會通過禁止紮營法案(camping ban)，艾伯特簽署生效後並動用州警局與交通局清除營區，到年底時奧斯汀街頭一共有600多個營地被清除，流浪客從大眾眼前消失，市容又恢復到比較整潔的情況，有1700多人被安排了住宿的地方。住在收容所(homeless shelter)固然有吃有住，但要遵守收容所的規定，譬如不准吸毒、不能有寵物、不可持有武器，有些人不願遵守這些規定，仍然寧願過浪人的艱辛生活。

流浪客自古皆有，美國流浪人的問題從1990年代開始越演越烈，像加州那樣自由的州，地方首長不願、不敢動用警力掃蕩紮營，演變到今日無家可歸者佔據海灘、公園、人行道的惡習，社區居民反而無法使用公共場所，外州人到加州觀光時，發現著名的海灘處處可見破陋骯髒的帳篷營區，景象令他們震驚。

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