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暗槓偷渡客隨身現金 李奧縣警局長被調查

編譯組／綜合報導
李奧縣警局長強森，被控沒收非法移民的現金。(Real County網頁)
李奧縣警局長強森，被控沒收非法移民的現金。(Real County網頁)

位於德州西南部偏鄉的李奧縣(Real County)，縣警局長強森(Sheriff Nathan Johnson)從2017年就任以來，慣常沒收偷渡客身上的現金，現在連州政府都看不下去，州府兩個執法單位已對他展開搜索調查。

這件黑案的內情被德州論壇報揭發，該報本月取得法院的搜索令副本，發現德州騎警局(Texas Rangers)和州檢察長辦公室執法人員，在12月到李奧縣警局的兩間辦公室和兩處贓物儲存所搜查。一份初期調查報告指出，強森警長向辦案人員坦承，他指示手下在攔截到偷渡客時，先把他們身上的現金沒收，然後再把偷渡客交給聯邦邊界巡邏局的人員。

一名縣警員向辦案人員表示，從他被聘僱為警察至今，上級一向都是告訴他把偷渡客身上的錢沒收。共和黨籍的強森，在州府單位執行搜索令後，在臉書上指出，從2021年以來他更加嚴厲的打擊人口走私、毒品走私和偷渡，並且會繼續以鐵腕執法，這樣才能對得起縣民的交代。除了現金以外，縣警局的警察還沒收了至少一輛皮卡車。

拜登上任以後，艾伯特州長下令派遣至少數千名州警和國民兵，到邊界逮捕偷渡客，強森警長可能認為有同黨高官做靠山，而且偷渡客無處可訴，沒收他們的錢又有何妨？在共和黨掌政的德州，警察沒收民有財物的法規已經相當寬鬆，但如果警方要保留沒收的某份資產，必須先提出一宗民事訴訟(civil lawsuit)。

但強森警長告訴調查人員，他並沒有做這個步驟，他辯稱沒收的錢和車輛，是要用來做控罪的證據，但即使確如他所言，這個步驟還是要做的，他之所以不做，是否把其中部分現金私吞？州府的兩個單位，還在深入調查本案。 

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