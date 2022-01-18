我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

僅學生禁足的防疫寒假：天津大學「校園封城榜」怒火

Omicron是最後變種？佛奇：不會完全消失 改地區性流行

德州人語／2021年不太成功的技術

德州人語

MIT技術評論，是一份有份量的技術性刊物，對全球技術的發展深入報導，也對專業領域深入分析、評估，現選出 2021 年「最壞」的技術。技術的好壞見仁見智，暫且以「不太成功」替代，以下簡介幾項，成功與否讀者自行判斷。

Facebook 進展到 Meta，說大家都可以在元宇宙工作與遊戲，而且可以是任何人、做任何事，那你是否要妝裝一下，成為「元民」？這不是電玩，要自己打扮的漂漂亮亮，以致有大量的年輕少女試著用美容濾過器 (Beauty Filter)，對著電腦化妝。

Frances Haugen，是資料科學家，去年辭去 Facebook 職務，披露 Facebook 產品，包括上癮的使用 Instagram 來展現影像，都有害於青少年乃至兒童的精神健康。數位美容讓人看起來很好，自己並不感覺幸福。這是元宇宙麻煩的開始。

太空旅遊是真的宇宙，不是元宇宙，2021年吵得火熱。英國Richard Branson爵士創辦的Virgin Galactic，以及Amazon老闆Jeff Bezos創辦的Blue Origin，兩艘太空船相繼升空，各載幾名乘客，升到太空邊界體驗無重力，不到半小時返航。

這樣的太空旅遊重點在哪裡？Bezos想的是有如一塊礁石在地球軌道盤旋，大家可以租借空間。至於Branson爵士說為什麼票價高達20萬美元（現在漲到45萬美元），是因為要籌款讓以百萬計的兒童，興奮的等待有一天能到太空。

勒索軟體 (Ransomware) 用密碼鎖住資料檔案，讓受攻擊的公司動彈不得，只好給錢贖回被綁票的資料。這是蓬勃的行業，2021年創了紀錄，有5億件勒索攻擊。

2021年5月7日，一家叫DarkSide的勒索駭客把Colonial Pipeline的檔案鎖住，這家從Huston到New York長5500哩的運油管線公司，立即支付了超過400萬美元的比特幣，後經FBI的介入追蹤，拿回來贖金的半數。不過大家都知道，只要有人付贖金，他們一定再來。

美國FDA近20年來，首度核准Alzheimer症新藥，藥廠Biogen取名Aduhelm為藥名，獲准用於治療Alzheimer症引起的輕度認知障礙及早期失智症。

好藥是便宜、安全、有效，Aduhelm正好相反，2021年在美國出售一年量需5萬6400美元，同時也沒有多少證據對病人有幫助，卻有腦腫的風險。FDA不顧內部專家的反對，決定核准上市，數名專家因而辭職，說可能是美國近代最壞的藥品核准決定。一名病人因腦腫而死，藥廠的研究負責人辭職。

太空 元宇宙 FDA

上一則

暗槓偷渡客隨身現金 李奧縣警局長被調查

下一則

奧斯汀遊民 在鋼筋水泥樑柱狹縫中 用木板搭出住處

延伸閱讀

真的是狹縫中求生存 德州遊民好創意

真的是狹縫中求生存 德州遊民好創意

加州總檢察長 對臉書壟斷案提出上訴

加州總檢察長 對臉書壟斷案提出上訴

開採頁岩油害德州地震增加百餘次 石油巨擘成本恐大增

開採頁岩油害德州地震增加百餘次 石油巨擘成本恐大增
血栓反而救命 德州醫院子宮雷射　保住未出生雙胞胎

血栓反而救命 德州醫院子宮雷射　保住未出生雙胞胎
新投票法通過 上萬德州人竟收「可能被踢出投票名單」

新投票法通過 上萬德州人竟收「可能被踢出投票名單」
德州猶太會堂人質案 英籍恐嫌遭特警擊斃 拜登定調：恐怖行動

德州猶太會堂人質案 英籍恐嫌遭特警擊斃 拜登定調：恐怖行動

熱門新聞

陳氏蟹屋東主陳國強高齡98歲。(陳氏蟹屋官方臉書)

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

2022-01-10 11:18
芝衛生局局長亞瓦迪說，染疫者出現的第一個病徵幾乎都是喉嚨痛。(pixabay)

芝衛生局長：出現喉嚨痛幾乎就是確診了

2022-01-13 12:29
數千年歷史岩畫，被「到此一遊」的兩人刻上名字和日期。(大彎國家公園網頁)

它的年代比中國歷史長 德州國家公園岩石毀於這兩人手

2022-01-11 17:26
包括北區大學預科高中在內，芝加哥多所公立學校辦學出色，入學競爭也十分激烈。(北區大學預科高中臉書)

華人1家3子女越區就讀芝公校 教委會索賠10萬 家長申訴

2022-01-17 14:08
溫鐸蘭姆希釣14.92磅的大嘴鱸魚。(德州野生動物局)

響應「分享大笨蛋」計畫 2釣客捐超大鱸魚供繁殖

2022-01-17 11:28
約翰繆勒是德州烤肉烹飪史上的傳奇人物。(John Mueller推特)

德州烤肉閻羅王子52歲猝逝 食客悵然若失

2022-01-11 14:46

超人氣

更多 >
深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他

深圳女英文飆罵「滾出中國」 老外一句話讓網友挺他
賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道

賊偷列車包裹「就地開箱」 上萬紙箱淹沒洛杉磯林肯岡鐵道
輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活
馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」

馬丁路德民權日 伊州華女當眾遭喝叱「滾回你的國家」
NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距

NBC：購買N95口罩與快篩劑花費 反映貧富差距