德州人語／2021年不太成功的技術

MIT技術評論，是一份有份量的技術性刊物，對全球技術的發展深入報導，也對專業領域深入分析、評估，現選出 2021 年「最壞」的技術。技術的好壞見仁見智，暫且以「不太成功」替代，以下簡介幾項，成功與否讀者自行判斷。

Facebook 進展到 Meta，說大家都可以在元宇宙 工作與遊戲，而且可以是任何人、做任何事，那你是否要妝裝一下，成為「元民」？這不是電玩，要自己打扮的漂漂亮亮，以致有大量的年輕少女試著用美容濾過器 (Beauty Filter)，對著電腦化妝。

Frances Haugen，是資料科學家，去年辭去 Facebook 職務，披露 Facebook 產品，包括上癮的使用 Instagram 來展現影像，都有害於青少年乃至兒童的精神健康。數位美容讓人看起來很好，自己並不感覺幸福。這是元宇宙麻煩的開始。

太空 旅遊是真的宇宙，不是元宇宙，2021年吵得火熱。英國Richard Branson爵士創辦的Virgin Galactic，以及Amazon老闆Jeff Bezos創辦的Blue Origin，兩艘太空船相繼升空，各載幾名乘客，升到太空邊界體驗無重力，不到半小時返航。

這樣的太空旅遊重點在哪裡？Bezos想的是有如一塊礁石在地球軌道盤旋，大家可以租借空間。至於Branson爵士說為什麼票價高達20萬美元（現在漲到45萬美元），是因為要籌款讓以百萬計的兒童，興奮的等待有一天能到太空。

勒索軟體 (Ransomware) 用密碼鎖住資料檔案，讓受攻擊的公司動彈不得，只好給錢贖回被綁票的資料。這是蓬勃的行業，2021年創了紀錄，有5億件勒索攻擊。

2021年5月7日，一家叫DarkSide的勒索駭客把Colonial Pipeline的檔案鎖住，這家從Huston到New York長5500哩的運油管線公司，立即支付了超過400萬美元的比特幣，後經FBI的介入追蹤，拿回來贖金的半數。不過大家都知道，只要有人付贖金，他們一定再來。

美國FDA 近20年來，首度核准Alzheimer症新藥，藥廠Biogen取名Aduhelm為藥名，獲准用於治療Alzheimer症引起的輕度認知障礙及早期失智症。

好藥是便宜、安全、有效，Aduhelm正好相反，2021年在美國出售一年量需5萬6400美元，同時也沒有多少證據對病人有幫助，卻有腦腫的風險。FDA不顧內部專家的反對，決定核准上市，數名專家因而辭職，說可能是美國近代最壞的藥品核准決定。一名病人因腦腫而死，藥廠的研究負責人辭職。