響應「分享大笨蛋」計畫 2釣客捐超大鱸魚供繁殖

溫鐸蘭姆希釣14.92磅的大嘴鱸魚。(德州野生動物局)

位於福和市西南邊約150哩的艾維湖(O.H. Ivie Lake)，釣魚 季節剛開始就有兩人分別釣到一條超大鱸魚，他們大方地把這兩條魚捐給野生動物局，好能用來繁殖出更多的大魚。

為了讓德州 的湖泊有許多大魚供釣客享用，野生動物局有一個「分享大笨蛋」計畫(ShareLunker program)，大笨蛋是指超過13磅重的魚，願意捐出超大魚的釣客會得到獎勵，大魚會被送到位於雅典市(Athens)的德州淡水魚養殖中心(Texas Freshwater Fisheries Center)做為種魚，與其他超大魚交配繁殖。

艾維湖以超大魚特多而聞名，去年德州的23條超大魚中，有12條在這裡釣到。1月4日那天泰勒安德森(Tyler Anderson)來到艾維湖享受釣魚度假之旅，第二天他釣到一條14.48磅重的大嘴鱸魚(largemouth bass)。接著在8日那天，溫鐸蘭姆希(Wendell Ramsey)釣到的那一條竟有14.92磅之多。

安德森和蘭姆希都知道分享大笨蛋計畫，他們把魚保存在活井(live well)中，然後通知野生動物局，該局的生物學家隨即到艾維湖取得這兩條巨魚，並把兩位釣客抱著魚的照片公布在該局的網站上，引發許多釣客欽羨、技癢。

大笨蛋計畫的經理凱爾布魯克希爾(Kyle Brookshear)指出，今年是這個計畫的第36年度，2021年是艾維湖釣到的巨魚最多的歷史性年度，而今年季節才剛開始，就有兩條這種規模的大嘴鱸魚來揭開序幕，因此很有希望今年的成績會更好。