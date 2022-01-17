我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國民航局：舊金山飛上海2航班 延續「熔斷」措施

二戰首批非裔飛行員麥吉逝世 享嵩壽102歲

新投票法通過 上萬德州人竟收「可能被踢出投票名單」

編譯組／綜合報導
德州一些公民被選務單位列為非公民，恐喪失投票權。(Texas Civil Right Project)
德州一些公民被選務單位列為非公民，恐喪失投票權。(Texas Civil Right Project)

德州新通過的投票法，近期再次引發關注。數以千計德州人，包括一些美國公民近期收到信件，稱他們已被標注為「可能被踢出投票名單」的潛在非公民。地方選舉官員本周表示，數百份通訊投票申請，因未包含所需的新訊息而遭拒絕。德州民權律師斯萊特里（James Slattery）說，「在許多層面上，都是個糟糕情況」。

NBC 5電視台報導，根據布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）稱，該法律去年獲共和黨批准，他們與包括佛羅里達、喬治亞和亞利桑那在內至少18個州的共和黨立法人員，制定自2020年大選以來最新投票限制。全國共和黨收緊投票法的運動，部分原因是由於前總統川普虛假聲稱贏得選舉，而非拜登。

民主黨人強烈反對該法，包括出走華府，讓立法機關陷入僵局等，他們警告該法將剝奪無數選民權利，尤其是非裔、西裔和亞裔。

該法許多規定，如擴大黨派投票站觀察員權力，直到選舉才生效。但民主黨和民權組織表示，到目前為止發生的事令人震驚。

首先，德州致函超過1萬1000名選民，警告他們除非向當地選舉辦公室證明自己是公民，否則他們將被取消選民登記，但有些收到警告信者，本身就是公民。

出生於德州的52歲Monty Tew說，不明白為什麼會收到要求他證明自己是公民身分的信。他花了30元要了一份出生證明影本，向該縣發送一張照片，作為公民身分證明，才被告知問題解決。

而本周，由民主黨人管理的德州最大縣的選舉管理人員，開始對數百份通訊投票申請發出警告，因他們並未遵守新規定而遭拒絕。

新法包含一項要求，即選民在通訊投票申請中，需包含他們的駕駛執照號碼、社安號碼最後四位數，或德州簽發的身分證號碼等。

而各縣在郵寄選票前，這些數字需與他們的紀錄匹配。德州制定全美最嚴格的通訊投票規則，也是少數幾個在2020年疫情期間，並未擴大通訊投票的州之一。

截至14日，哈里斯縣官員稱，已拒絕休士頓地區約1200份申請通訊投票中的200份。奧斯汀拒絕率約50%。

州務卿辦公室發言人Sam Taylor說，「在收到審查通知後30天內，未向其縣選民登記工作人員提供公民身分證明的選民，將被取消登記資格，若選民之後提供公民身分證明，包括在投票站提供公民身分證明，則有機會恢復。」

他並表示，在通過程序取消登記選民的2327名單中，有278人確認為非公民。

但民權組織表示，該州並未採取正確措施來確保美國公民不會被捲入其中。該州應只針對標記在登記投票後在駕駛執照上被認定非公民者。

墨西哥裔美國人法律辯護和教育基金律師Nina Perales說，州政府官員顯然沒有遵循它，她正替另一場相關訴訟作準備。

她並表示，隨著該法於3月1日初選期間全面生效，德州選民應為潛在的困難做好準備。

通訊投票 德州 民主黨

上一則

維州海記 正宗粵菜、港式點心、晚飯小菜、粥粉麵飯 農曆新年聚餐最佳選擇 新增冬季藥材雞湯、椰子雞湯 是冬季進補佳品

下一則

德州人語／坐飛機搭帳篷 其實不瘋癲

延伸閱讀

德州都會區 黑鳥群舞奇景超吸睛

德州都會區 黑鳥群舞奇景超吸睛
德州猶太教堂4人質遭脅持案 凶嫌是英國籍公民

德州猶太教堂4人質遭脅持案 凶嫌是英國籍公民
德州供電釀災 131家保險公司集體索賠

德州供電釀災 131家保險公司集體索賠
「政治素人、商界出身」共和黨籍楊京就任維州州長

「政治素人、商界出身」共和黨籍楊京就任維州州長
共和黨扯川普後腿？參議員指責川撒謊 高層傳挺反川派

共和黨扯川普後腿？參議員指責川撒謊 高層傳挺反川派
德州猶太教堂遭挾持4人獲釋 綁匪要求釋放恐怖份子 已知身死

德州猶太教堂遭挾持4人獲釋 綁匪要求釋放恐怖份子 已知身死

熱門新聞

陳氏蟹屋東主陳國強高齡98歲。(陳氏蟹屋官方臉書)

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

2022-01-10 11:18
芝衛生局局長亞瓦迪說，染疫者出現的第一個病徵幾乎都是喉嚨痛。(pixabay)

芝衛生局長：出現喉嚨痛幾乎就是確診了

2022-01-13 12:29
數千年歷史岩畫，被「到此一遊」的兩人刻上名字和日期。(大彎國家公園網頁)

它的年代比中國歷史長 德州國家公園岩石毀於這兩人手

2022-01-11 17:26
約翰繆勒是德州烤肉烹飪史上的傳奇人物。(John Mueller推特)

德州烤肉閻羅王子52歲猝逝 食客悵然若失

2022-01-11 14:46
伊州六歲男童達馬利遭母親虐死。(史考基警局)

體罰兒子寒天沖冷水 伊州狠心母凍死6歲童

2022-01-12 11:22
德州眾議員共和黨候選人路德。（Shelley Luther推特）

不應拿稅收補貼未來中共領導人 德州議員候選人挨轟

2022-01-09 21:10

超人氣

更多 >
搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命

搶救48小時…李嘉欣4器官重創 差點沒命
冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨

冰風暴來襲 至少2000航班取消 超市大缺貨
前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵

前男友哭趴腿上新娘還輕撫 新郎怒了一腳踹翻前情敵
落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

落軌死亡華女 德勤資深經理 為遊民發聲卻死於遊民之手

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣

不用再擔心何時被傳染 部分確診者反而鬆口氣