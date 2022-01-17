新投票法通過 上萬德州人竟收「可能被踢出投票名單」

德州一些公民被選務單位列為非公民，恐喪失投票權。(Texas Civil Right Project)

德州 新通過的投票法，近期再次引發關注。數以千計德州人，包括一些美國公民近期收到信件，稱他們已被標注為「可能被踢出投票名單」的潛在非公民。地方選舉官員本周表示，數百份通訊投票 申請，因未包含所需的新訊息而遭拒絕。德州民權律師斯萊特里（James Slattery）說，「在許多層面上，都是個糟糕情況」。

NBC 5電視台報導，根據布倫南司法中心（Brennan Center for Justice）稱，該法律去年獲共和黨批准，他們與包括佛羅里達、喬治亞和亞利桑那在內至少18個州的共和黨立法人員，制定自2020年大選以來最新投票限制。全國共和黨收緊投票法的運動，部分原因是由於前總統川普虛假聲稱贏得選舉，而非拜登。

民主黨 人強烈反對該法，包括出走華府，讓立法機關陷入僵局等，他們警告該法將剝奪無數選民權利，尤其是非裔、西裔和亞裔。

該法許多規定，如擴大黨派投票站觀察員權力，直到選舉才生效。但民主黨和民權組織表示，到目前為止發生的事令人震驚。

首先，德州致函超過1萬1000名選民，警告他們除非向當地選舉辦公室證明自己是公民，否則他們將被取消選民登記，但有些收到警告信者，本身就是公民。

出生於德州的52歲Monty Tew說，不明白為什麼會收到要求他證明自己是公民身分的信。他花了30元要了一份出生證明影本，向該縣發送一張照片，作為公民身分證明，才被告知問題解決。

而本周，由民主黨人管理的德州最大縣的選舉管理人員，開始對數百份通訊投票申請發出警告，因他們並未遵守新規定而遭拒絕。

新法包含一項要求，即選民在通訊投票申請中，需包含他們的駕駛執照號碼、社安號碼最後四位數，或德州簽發的身分證號碼等。

而各縣在郵寄選票前，這些數字需與他們的紀錄匹配。德州制定全美最嚴格的通訊投票規則，也是少數幾個在2020年疫情期間，並未擴大通訊投票的州之一。

截至14日，哈里斯縣官員稱，已拒絕休士頓地區約1200份申請通訊投票中的200份。奧斯汀拒絕率約50%。

州務卿辦公室發言人Sam Taylor說，「在收到審查通知後30天內，未向其縣選民登記工作人員提供公民身分證明的選民，將被取消登記資格，若選民之後提供公民身分證明，包括在投票站提供公民身分證明，則有機會恢復。」

他並表示，在通過程序取消登記選民的2327名單中，有278人確認為非公民。

但民權組織表示，該州並未採取正確措施來確保美國公民不會被捲入其中。該州應只針對標記在登記投票後在駕駛執照上被認定非公民者。

墨西哥裔美國人法律辯護和教育基金律師Nina Perales說，州政府官員顯然沒有遵循它，她正替另一場相關訴訟作準備。

她並表示，隨著該法於3月1日初選期間全面生效，德州選民應為潛在的困難做好準備。