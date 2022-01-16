德州供電釀災 131家保險公司集體索賠

德州電力可靠委員會面臨保險公司集體訴訟。(ERCOT網頁)

131家保險 公司集體對德州 電力供應系統提出民事索賠訴訟，德州電力可靠委員會(ERCOT)和數十家發電廠本已債務纏身，現在可能還要為此賠償至少數十億元。

去年2月中旬發生的世紀大寒，造成2000億元的財物損失，州政府官方宣布死亡人數是246人，但BuzzFeed統計應該至少有700人在這場天災中喪命，許多死者的家屬與傷者已雇請律師提訴。富比世 (Forbes)報導，131家保險公司1月上旬在查維斯縣地方法院提出民事索賠訴訟，指控電力可靠委員會和將近40家發電廠有責任，必須賠償保險客戶因斷電而蒙受的損失。

事實上那場天災對供電系統也造成了數十億元的損失，州議會後來立法准許發行公債紓解，但債務最終仍須逐步償還，消費者最後要埋單，每月電費帳單中用戶需要繳「附加費」(surcharge)。因為斷電造成死傷的訴訟，ERCOT媒體辦公室指出有數十宗，這些訴訟統一在休士頓的法院進行「多地區訴訟」(Multi-District Litigation)。

目前尚難預測保險公司提出的這宗訴訟會賠償多少，但如果供電系統敗訴，應該至少要賠償數十億元。ERCOT是個半官方單位，一般而言，州政府單位遭人提控時，州檢察長(State Attorney General)辦公室的諸多律師會代表出庭，但檢察長辦公室似乎在採取保持距離的心態。ERCOT發言人指出，個人傷害案件是交由Winstead律師事務所代理，這是總部設於奧斯汀的大規模律師樓，旗下有300多名律師。