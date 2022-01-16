2德州人涉國會暴亂被捕 挺川團體人人自危

極右派武裝團體「守誓人」創始人羅茲在德州被捕。(美聯社)

13日(周四)遭聯邦司法部 以「煽動叛亂陰謀」罪名(seditious conspiracy)起訴的11名疑犯中，有兩人是北德州 居民，這件逮捕控罪行動引起挺川暴亂團體人人自危。

達拉斯的WFAA電視台報導，56歲的艾爾默羅茲(Elmer Stewart Rhodes III)是格蘭伯利(Granbury)市民，他13日在小榆市(Little Elm)遭FBI 逮捕。羅茲是極右派武裝團體「守誓人」(Oath Keepers)的創始者，倡導反政府的言論，過去幾年中大力徵召從事軍警工作的人加入陣營，這些人已經受過戰鬥訓練，隨時可以武裝起事。

去年1月6日，他被拍到身在國會大廈前面，但他接受華郵採訪時一再宣稱沒有進入國會。他與團員之間用加密App通訊，被FBI解密的訊息中，2020年11月上旬開票結果確認拜登當選後，羅茲呼籲團員開始準備，要展開「全面巷戰」(full-on war in streets)。接著在12月12日，他在華府發表演說，敦促川普啟動戒嚴法(Insurrection Act)繼續掌握政權，否則守誓人將發起血戰(bloody war)。

另一位被起訴的北德州人是37歲的羅伯托米努塔(Roberto Minuta)，他因為其他罪名已關在牢裡。暴動至今已一年有餘，但已被控罪的700多人都是進入國會的人，羅茲顯然認為執法單位拿他沒轍，最近接受媒體採訪時還談笑風生。煽動叛亂陰謀是比較抽象的罪名，要定罪有相當的困難度，但如果罪名成立，他或會坐牢20年之久。

如今司法部開始起訴策畫、煽動者，許多沒有親身參與暴動的陰謀者擔憂睡覺時會突然被FBI鐐銬加身帶走，這包括德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)、前紐約市長朱利安尼、「枕頭人」麥克林岱爾(Pillow Man Mike Lindell)、許多名共和黨國會議員等，或許連川普都如坐針氈。