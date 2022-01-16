德州都會區 黑鳥群舞奇景超吸睛

德州幾個都會區都曾出現飛鳥空中群舞的奇景。(Houston Audubon)

德州 幾個都會區最近出現數千隻黑鳥在空中群舞的奇景，令人想起希區考克的驚悚片「the Birds」，休士頓 鳥類保護協會(Houston Audubon)給民眾解說這個現象。

上周末傍晚，達拉斯北郊弗里斯科(Frisco)的一個購物商場上，61歲男子沃夫(Kevin Wolf)在停車場看到天空中有一大群黑鳥，牠們像經過訓練的舞者那樣，演出千變萬化的隊形轉換，像一塊烏雲在空中快速的飄忽移動，他興奮的取出手機錄像。沃夫和一家人從南達科他州 到德州，觀賞南達科他州大對蒙他拿州大的美式足球賽，他表示此行除了享受到德州冬天溫暖的氣候以外，碰到這個奇景也是畢生難忘的體驗。

在奧斯汀的一間H-E-B超市停車場，民眾也看到這個奇景。休士頓鳥類保護協會指出，這種鳥是「大尾鷯哥」(great-tailed grackle)，在德州幾乎處處都有，但是結成數千隻的大群倒不常見，在1900年這種鳥只有德州最南端才看得到，隨著1960年代農業灌溉漸趨普及，有了水和食物，這種鳥的數目開始大增，也擴散到美國其他地區。

鷯哥有一個其他鳥類沒有的能力，牠的兩隻黃色眼睛是可以分別控制，左眼注視某個物體時，右眼可以注視別處的物體。會在空中群舞的鳥類中，以八哥(starling)最出名，在YouTube網站上有一段「荷蘭八哥唱遊」(用Dutch Starling Murmuration做搜尋)的影片，數萬隻八哥結群在空中舞動，像是一條巨龍快速游轉令人百看不厭。動物學家對鷯哥和八哥的習性已相當了解，但牠們如何能快速飛竄卻不會互撞墜地，至今對科學家仍是一個謎團。