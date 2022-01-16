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冷鋒報到 北德州氣溫驟降 最大陣風每小時50哩

編譯組／綜合報導

新一波冷鋒抵達，14日起北德州溫度驟降，國家氣象局於14日下午6時至15日發布風力警報（wind advisory），15日最大陣風達每小時50哩，最低溫達15度至20度。

國家氣象局發布的風力警報，涵蓋德州數十個縣，從奧克拉荷馬州延伸至墨西哥灣沿海各地。在達拉斯-福和市（Dallas-Fort Worth）地區，來自西北的持續陣風，達每小時25哩至35哩。

國家氣象局氣象學家鄧恩（Jennifer Dunn）14日推文表示，居民最好將戶外鬆散的物品做好固定保護，並留在家裡。

這波冷氣團於14日午夜左右開始降溫，14日70多度的舒適溫度，於15日下午降至40多度。

根據國家氣象局，15日晚上風速為每小時15哩至25哩，陣風接近每小時35哩。16日上午，寒風效應（wind chills）使溫度降至15度至20度低溫。

不少活動因冷鋒過境取消。福和市股票展（Stock Show）和牛仔競技表演，因惡劣天候與安全風險取消原定15日的活動。

達拉斯市無家可歸解決者方案（Homeless Solutions）組織辦公室，16日起開設兩個臨時避難所，供無家可歸者避寒。

兩處地方分別於該市的Oak Lawn United Methodist教堂，3014 Oak Lawn Ave.。另一個在 OurCalling,，1702 S. Cesar Chavez Blvd。

16日下午起，氣溫將回升至40多度，17、18日高溫為58度與68度左右。至19日開始，將出現另一波冷鋒。

德州 低溫 奧克拉荷馬州

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