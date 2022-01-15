老母也怕怕 兒子確診擔心被傳染 塞他進後車廂

Sarah Beam與她指導學生時的畫面。（KPRC）

德州 大休士頓地區塞菲爾獨立學區 （Cy-Fair ISD）教師Sarah Beam，1月3日開車前往哈里斯縣西北部Falcon Road 11355號的免下車篩檢 站時，被人發現車廂內有聲響，Sarah Beam打開車廂後，裡面竟然躺著她的13歲兒子。她隨後雖遭檢警移送法辦，但法官13日裁示不予深究。

塞菲爾警局表示，41歲的Sarah Beam已經被控意圖傷害未成年人，她的拘捕令已經核發。警方表示，將少年置於車廂內的行為非常不妥，相關調查正在進行當中，還好少年並無大礙。

篩檢站的目擊者告訴Sarah Beam，除非少年離開車廂，並坐到後座，不然他們不會幫Sarah Beam做篩檢，目擊者隨即報警處理。警方到場後，Sarah Beam辯稱，兒子新冠確診，所以她只好做快篩確定是否感染，但又擔心途中被兒子感染，因此要他進入後車廂。

警方檢視監視器畫面後確認，兒子離開後車廂後坐到後座，不過虐童部分仍須按規定處理。塞菲爾獨立學區的紀錄顯示，Sarah Beam自2011年就擔任教師，目前任職於Cypress Falls High School，但現在處於休假狀態。但她獲得許多師生、家長支持和鼓勵。

雖然法官不予深究，但哈里斯縣(Harris Conty)檢察官辦公室仍可將全案送大陪審團，目前這位女教師仍是前途未卜。