休士頓華埠亞洲城 1月25日動工

第一商業銀行休士頓分行經理吳炳輝（左一）表示，此項目發展潛力非常高，並受到總行大力的支持。（黎淑瑛提供）

因為疫情 而暫停的休士頓 華埠亞洲城，由希爾頓花園酒店的業主許文忠、黎淑瑛夫婦投資，在第一商業銀行攜手合作之下，將於元月25日（春節前）上午11時舉行動工儀式。

許文忠自1988年到休士頓投資至今已逾30個年頭，他表示，「大家需要什麼，才是我想要做的事。」該商城全數以出售不收租為主，讓商家真正擁有產權，因為多年來他得知許多小型企業長期租賃，租金早已超過貸款 且無法抵稅，特別是最近看到通貨膨脹上升和資產價值增加；做為一個商人，聚力發展、實現共贏才是他最大心願。

許文忠（左二）在記者會上說明產品項目。（黎淑瑛提供）

依照許文忠一如以往對品質的講究與堅持，從設計到建材等皆以最適合市場且具遠見為原則，該項目總計花費2000萬元，預計在一年內完成。六樓建築商店辦公室大樓有48個單位，不惜成本將停車場蓋在樓層中，免費的停車場。大樓辦公室分別有1500呎至1700呎的單位，每呎300-400元（依地段位置不同）。許文忠透露動土之後開始接受預購。

第一商業銀行休士頓分行經理吳炳輝表示，該項目的地方發展潛力非常高，並受到總行大力支持，地處休士頓中國城心臟地標區，整個中國城商場和環城道路連結形成四通八逹網，帶動商蓬勃成長；第一商銀做為華資銀行，十分看重在地華人，同時視為第一優先服務客戶。

同時也是僑務咨詢委員的黎淑瑛偕同女兒許書郡(Kathy Hsu)一起支持該項目進行。黎淑瑛表示，疫情並沒有阻斷開發案進行，讓他們遇見第一商銀的經理吳炳輝，牽線商機合作之緣，點燃許文忠前進的決心，讓她再次看到2004年興建希爾頓花園酒店時候的許文忠，那份充滿信心，無所畏懼的精神；也在中國城的繁榮發展事實，看見了他的卓越眼界和規劃；因為著這份感動，她們夫婦攜手為華人打入主流社會而努力，參與僑界和主流之間許多公益活動。疫情以後讓她開始思考，健康第一和工作快樂，珍惜當下。她相信該項目會是再一次傑出且成功的作品。

黎淑瑛（右起）、許文忠、許書郡在亞洲城現址合影。（黎淑瑛提供）

華埠亞洲城具有多項特色:

一，大樓內二、三、四層為免費停車位，供客戶和員工停車，所有進出車輛都有記錄，創造安全保障功能。

二，共有48 個商業單位，適合零售、醫生診所、會計師、律師、保險和房地產經紀人等。

三，位於商業蓬勃發展的休士頓亞洲區中心。 這座建築擁有最好能見度和交通流量，與環城公路 8 號正面和百利大道交叉口，相得益彰。

四，與希爾頓花園酒店、恆豐銀行大樓和敦煌廣場相連。 未來升值潛力巨大，是該地區唯一可以購買而不是出租的商業大樓。

五，擁有商業購物中心單位，不再支付租金，只需支付貸款，可洽談聯邦小型商業署(SBA) 商業貸款，如果產權擁有者同時也是經營者，最高可以貸到85%。

動工儀式在希爾頓花園酒店前廣場舉行，位於6855 W Sam Houston Pkwy S. Houston, TX 77072。

有關亞洲城銷售可洽： Steve Hsu ([email protected]) 或 Text to 281-788-7921