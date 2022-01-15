輕微違規攔檢肇悲劇 初學開車者警愓

父母應該跟與學開車的孩子討論如何面對警察攔檢。(達拉斯市警局臉書)

輕微交通違規被警察 攔檢，每年有數十件最後造成駕駛人死亡的悲劇，其中有些並不是因為被警察射殺，做父母的應該跟開始學開車的孩子討論這種情況。

2015年7月10日在達拉斯郊區的草原景觀城(Prairie View)，州警局的一名巡警將28歲的桑德菈布蘭德(Sandra Bland)攔下，指控她沒有打轉向燈就換道，要她交出駕照 和保險單，她照做了，警察回到巡邏車上查驗資訊並開罰單，警車上的攝影機一直在錄像。當警察回到布蘭德車邊時，她正在抽菸，警察叫她把菸熄掉。

布蘭德不耐煩地回應：我是坐在自己的車裡，為什麼不能抽菸？警察拔出電擊槍指向她，命令她下車，否則就要讓她吃一頓苦頭。在警方後來公布的51分鐘長錄像中，兩人激烈爭吵後警察要給她戴上手銬，她出手反抗，警察將她制伏後把她送進監牢，三天之後她在監獄中上吊自盡。

代表達拉斯的民主黨籍州參議員威斯特(Royce West)指出，如果駕駛人沒有造成安全威脅，警察不須要因為細故就將駕駛人攔下，只因為沒打燈就換線讓一位年輕人失去生命，這是沒有必要的執法。2018年馬克歐文斯(Mark Owens)被州警攔下，警察認為牌照燈不夠亮；歐文斯慌張中把口袋裡的毒品吞下肚企圖湮滅證據，幾小時之後他因為安非他命過量死亡。

但執法單位指出，因為小原因而攔檢，是讓駕駛人知道警察在觀察，而且也因而查到很多犯法的事件。1995年一名警察攔下牌照貼紙過期的司機，竟因此逮到一名恐襲元凶。4月19日奧克拉荷馬市莫拉聯邦大樓發生大爆炸後不久，奧克拉荷馬州 警在該市北邊約80哩的高速公路上看到一輛黃色車輛貼紙過期，攔下之後看到駕駛人夾克底下鼓起一塊，司機坦承他身上有槍，警察發現他的槍枝執照在奧克拉荷馬州不合法，遂將他逮捕入獄，三天之後這名司機被發現就是那場大恐襲的疑犯，如果當時沒將他逮捕，他可能就逃之夭夭了。