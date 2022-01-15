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德州最冷時段來臨 急難救助單位提供防寒要訣

【休士頓訊】
去年2月的世紀大寒，令德州民眾餘悸猶存。(德州公共工程廳)
去年2月的世紀大寒，令德州民眾餘悸猶存。(德州公共工程廳)

去年2月的世紀大寒令州民餘悸猶存，德州即將進入一年最冷的時段，急難救助單位提供一些要訣，讓民眾可以安度寒冬。

州政府最近發布的數據指出，去年的世紀大寒中喪命人數是246人，其中絕大多數的死因是體溫過低症(hypothermia)，也就是活活凍死，少部分是因為一氧化碳中毒(carbon monoxide poisoning)、火災、摔倒而死亡。但BuzzFeed的分析認為，那場天災中可能有超過750人因而喪生。

奧斯汀查維斯縣急難管理人員協會(Austin-Travis County EMS Association)的謝總裁(president Selena Xie)，接受德州論壇報訪問時指出，每戶住家都應該儲備飲用水，每人每天一加侖，準備約一星期的用量，如果家有寵物，還要儲備更多。如果斷電，冰箱裡的東西會腐壞，所以應該儲備不用烹煮的乾糧和罐頭，並準備毛毯、厚暖衣服、急救箱、手電筒和備份電池。

氣溫降到冰點以下會讓水管凍爆。(休士頓西南水利區)
氣溫降到冰點以下會讓水管凍爆。(休士頓西南水利區)

另外，用電池供電的小收音機，讓人可以在斷電時收聽氣象與新聞，最好購買一台。手機如果不充電，最後可能無法用來與外界聯絡，因此應該買幾個儲電器(power bank)，並事先把電充滿。車子的行李箱中應該準備幾個睡袋、一些乾糧和瓶裝水，一把剷雪用的圓鍬(shovel)和四條雪鏈(snow chain)，幾雙工作用手套，並事先練習如何裝雪鏈。

氣溫降到冰點以下會讓水管凍爆，如果有時間應該把水管做絕緣包覆(insulation)，如果沒有時間做絕緣包覆，在氣溫降到冰點之前應該把主閥(main valve)關掉，並把家中水管裡的水放光，這樣就不會有結冰膨脹的問題，水管就不至於凍爆。

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