糖城廣場春節美食文化園遊會 1月29日登場

糖城廣場春節美食文化園遊會1月29日登場。（唐心琴提供）

2022年虎年春節即將到來，位於密蘇里市和糖城的中國城─糖城廣場，為慶祝春節來到和各國美食 文化的交流，特別於春節前的周末舉辦春節美食文化園遊會。

糖城廣場園遊會將於1月29日(周六)上午10時開始，由居住在糖城的少年鼓手拉開序幕，接著舞龍舞獅、政要致詞、頒獎之後，中國傳統絕技細如髮絲的拉麵即將登場，接著是優雅的中國樂曲，精彩的中國功夫表演。

下午的節目更加豐富多彩多姿，再度由舞龍舞獅開場，接著由Mitsi Dancing School 表演民族舞蹈和芭蕾舞、鄭麗如表演國標舞、五人合唱團演唱台灣校園民歌、雨馨東北歌舞、健身 操還有花式壽司製作示範表演。

當天的重頭戲將是美食展示和品嚐，糖城廣場邀請到墨西哥 、泰國、日本、菲律賓、馬來西亞餐廳參加；而中國美食更有各種地方小吃，如台灣小吃、廣東飲茶、湖北小吃、貴州美味和魯菜大師韓偉忠精心製作的山東味。他的山東菜是一絕，一定要嚐嚐。

最值得讓大家知道的是四星級廣東飲茶點心─「一點心」即將進駐糖城廣場。「一點心」廣式飲茶師傅來自米其林餐廳，其點心精緻可口真是舌尖上的享受，互聯網上更是給予4.5星的高評價，吃了之後餘味猶存。

另外要特別介紹的是「心緣素食」，由素食大師Kenny Chye 在拉斯維加斯開創的素食品牌，目前在全球素食餐廳排行第17，剛巧休士頓也有其中一家，他利用中國菜和壽司的精華做成素食，色香味俱全。

再介紹一家「無肉不歡」餐廳提供的正宗東北延邊燒烤，有烤牛肉、羊肉、明太魚、啤酒鍋、冷麵和溫麵。

還有非常受大家喜歡在密蘇里市的「Bamboo Spice」餐廳也將參加美食展，提供樟茶鴨、 秘製涼麵，民眾可以買回家作為大年三十年夜飯桌上的佳餚。

再有就是家庭經營的小吃如湖北小吃、貴州美味、山東魯味、馬來西亞的沙爹和娘惹糕點、台灣小吃有炒米粉、綠豆椪、蛋黃酥餅等甜點，這些都是家庭主婦的絕活，平常在餐廳裡吃不到。

最特別要給大家介紹的是一道清朝宮廷點心—龍鬚麵，製作表演者韓會海是御膳名廚張德海的親傳弟子，這道菜曾在1986年世界廚師大賽上獲得金獎。

最後由來自中美餐廳聯盟主席趙銳等人組成的評審團，選出職業餐廳組、家庭業餘組前三名金銀銅獎並頒發獎狀以資獎勵。

最後壓軸是抽獎，主辦單位糖城廣場將提供兩個iPad和12張餐券作為獎品。

相信參加園遊會者有精彩的節目欣賞，可口的美食品嚐，豐富的獎品可拿，相信大家將會有一個口齒留香，愉快歡樂的一天。

有意購買以上美味餐點者須先購買餐券，每張10元。購票請向Sheree： 832-651-2848洽購