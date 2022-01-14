我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

糖城廣場春節美食文化園遊會 1月29日登場

【休士頓訊】
糖城廣場春節美食文化園遊會1月29日登場。（唐心琴提供）
糖城廣場春節美食文化園遊會1月29日登場。（唐心琴提供）

2022年虎年春節即將到來，位於密蘇里市和糖城的中國城─糖城廣場，為慶祝春節來到和各國美食文化的交流，特別於春節前的周末舉辦春節美食文化園遊會。

糖城廣場園遊會將於1月29日(周六)上午10時開始，由居住在糖城的少年鼓手拉開序幕，接著舞龍舞獅、政要致詞、頒獎之後，中國傳統絕技細如髮絲的拉麵即將登場，接著是優雅的中國樂曲，精彩的中國功夫表演。

下午的節目更加豐富多彩多姿，再度由舞龍舞獅開場，接著由Mitsi Dancing School 表演民族舞蹈和芭蕾舞、鄭麗如表演國標舞、五人合唱團演唱台灣校園民歌、雨馨東北歌舞、健身操還有花式壽司製作示範表演。

當天的重頭戲將是美食展示和品嚐，糖城廣場邀請到墨西哥、泰國、日本、菲律賓、馬來西亞餐廳參加；而中國美食更有各種地方小吃，如台灣小吃、廣東飲茶、湖北小吃、貴州美味和魯菜大師韓偉忠精心製作的山東味。他的山東菜是一絕，一定要嚐嚐。

最值得讓大家知道的是四星級廣東飲茶點心─「一點心」即將進駐糖城廣場。「一點心」廣式飲茶師傅來自米其林餐廳，其點心精緻可口真是舌尖上的享受，互聯網上更是給予4.5星的高評價，吃了之後餘味猶存。

另外要特別介紹的是「心緣素食」，由素食大師Kenny Chye 在拉斯維加斯開創的素食品牌，目前在全球素食餐廳排行第17，剛巧休士頓也有其中一家，他利用中國菜和壽司的精華做成素食，色香味俱全。

再介紹一家「無肉不歡」餐廳提供的正宗東北延邊燒烤，有烤牛肉、羊肉、明太魚、啤酒鍋、冷麵和溫麵。

還有非常受大家喜歡在密蘇里市的「Bamboo Spice」餐廳也將參加美食展，提供樟茶鴨、 秘製涼麵，民眾可以買回家作為大年三十年夜飯桌上的佳餚。

再有就是家庭經營的小吃如湖北小吃、貴州美味、山東魯味、馬來西亞的沙爹和娘惹糕點、台灣小吃有炒米粉、綠豆椪、蛋黃酥餅等甜點，這些都是家庭主婦的絕活，平常在餐廳裡吃不到。

最特別要給大家介紹的是一道清朝宮廷點心—龍鬚麵，製作表演者韓會海是御膳名廚張德海的親傳弟子，這道菜曾在1986年世界廚師大賽上獲得金獎。

最後由來自中美餐廳聯盟主席趙銳等人組成的評審團，選出職業餐廳組、家庭業餘組前三名金銀銅獎並頒發獎狀以資獎勵。

最後壓軸是抽獎，主辦單位糖城廣場將提供兩個iPad和12張餐券作為獎品。

相信參加園遊會者有精彩的節目欣賞，可口的美食品嚐，豐富的獎品可拿，相信大家將會有一個口齒留香，愉快歡樂的一天。

有意購買以上美味餐點者須先購買餐券，每張10元。購票請向Sheree： 832-651-2848洽購

美食 健身 墨西哥

上一則

MARTA新車設計出爐

下一則

芝城華埠迎新春 大紅燈籠高高掛

延伸閱讀

Omicron兩周內恐成南韓主流變異株 掀第5波疫情

Omicron兩周內恐成南韓主流變異株 掀第5波疫情
境外暴增 立委疑航空公司查核不確實

境外暴增 立委疑航空公司查核不確實
春節旅外國人返台須知 徐佳青副委員長說明

春節旅外國人返台須知 徐佳青副委員長說明
民進黨選對會 決議防疫優先 選戰布局延春節後

民進黨選對會 決議防疫優先 選戰布局延春節後
春節晚會「擁抱春天」1月23日斯坦福中心上演

春節晚會「擁抱春天」1月23日斯坦福中心上演
「非必要不離開」 多省市倡「就地過年」 紹興補貼千元

「非必要不離開」 多省市倡「就地過年」 紹興補貼千元

熱門新聞

陳氏蟹屋東主陳國強高齡98歲。(陳氏蟹屋官方臉書)

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

2022-01-10 11:18
芝衛生局局長亞瓦迪說，染疫者出現的第一個病徵幾乎都是喉嚨痛。(pixabay)

芝衛生局長：出現喉嚨痛幾乎就是確診了

2022-01-13 12:29
Sarah Beam與她指導學生時的畫面。（KPRC）

這款老媽 怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

2022-01-07 22:52
數千年歷史岩畫，被「到此一遊」的兩人刻上名字和日期。(大彎國家公園網頁)

它的年代比中國歷史長 德州國家公園岩石毀於這兩人手

2022-01-11 17:26
新州已宣布永久歇業的零售業分店，包括梅西百貨、居家寢具用品Bed Bath & Beyond、連鎖藥妝店CVS等分店。(Getty Images)

梅西百貨、CVS藥妝店…新州實體零售店 因疫情紛紛關門

2022-01-07 14:28
大芝加哥地區多家兒童醫院的染疫住院兒童人數飆升。(羅瑞兒童醫院臉書)

5歲及以下確診症狀輕？芝兒童醫院染疫病童飆升10倍

2022-01-07 11:12

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
南美犯罪觀光客 鎖定美亞裔行竊…逐州犯案逍遙法外

南美犯罪觀光客 鎖定美亞裔行竊…逐州犯案逍遙法外
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款