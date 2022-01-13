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德州國家公園古代岩畫 遭破壞留名

編譯組／綜合報導
數千年歷史岩畫，被「到此一遊」的兩人刻上名字和日期。(大彎國家公園網頁)
數千年歷史岩畫，被「到此一遊」的兩人刻上名字和日期。(大彎國家公園網頁)

NBC電視台報導，德州大彎國家公園古代岩石藝術，上個月遭到「不可挽回的破壞」，官員們敦促民眾提供破壞者相關資訊。

國家公園管理局在一份聲明中說，去年12月26日，破壞者選擇在史前藝術中心，大膽的劃上他們名字和刻字日期時，大彎國家公園（Big Bend National Park）印地安頭（Indian Head）地區的一組古代岩畫，遭遇不可挽回的破壞。

大彎國家公園解說和遊客服務主管Tom VandenBer告訴NBC電視台，被毀壞的石頭，有3000年至8500年歷史。

聲明指出，「國家公園是寶地，保護著我們國家遺產。塗鴉是種破壞行為，若不是不可能去除的話，所耗費的成本也非常高昂。此為非法行為，破壞公園資源違反36 CFR（Code of Federal Regulations）聯邦法規。岩石藝術和古代文化遺址，也受到「考古資源法」（Archaeological Resources Protecton Act，ARPA）保護。」

「大彎國家公園屬於我們所有人。破壞自然景觀和岩石藝術，也就是破壞美國人民希望在我們的公園中保護的美麗和歷史」大彎國家公園負責人Bob Krumenaker說，「隨著每一次的蓄意破壞，我們國家公園部分遺產將永遠消失。」

自2015年以來，公園考古學家紀錄超過50起對無價遺產進行的破壞事件。相關單位說，若發現被破壞的岩畫，不要嘗試自己清理。專業、訓練有素的工作人員，會嘗試使用高度專業化的技術，減少所受到的損失。

目前工作人員已處理印地安頭近期破壞行為，但不幸的是，大部分損害是永久性的。

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