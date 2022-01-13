佛州坦帕或擠下奧斯汀 成全美房市最熱點

德州奧斯汀榮登2021年全美房市最熱點，但今年預期值大降。(Visit Austin網頁)

網路房地產仲介公司Zillow本月發布的新報告指出，2021年全國房市第一熱的德州 奧斯汀都會區，在2022年的房價 展望中跌到第十名，佛羅里達州的坦帕居於首位。

從2020年初疫情爆發到2021年底，奧斯汀房價上漲了49%，成交價中間值升到大約50萬元，2022年利率將繼續上升，買不起的人勢必更多。疫情把全國的房市打亂，奧斯汀的亂象更明顯，一間房屋上市常常吸引數十位買家競價，最終成交的價格比原先賣家的出價多好幾萬的比比皆是，想買房的人幾度碰壁失望之餘，許多人改到別處購屋。

同在德州的聖安東尼奧，則居於第四名。

在Zillow發布的房市熱點名單上，前十名中有三個在佛州 ，其中尤以佛州西海岸的坦帕(Tampa)居於榜首，第二名是傑克森維爾(Jacksonville)，第九名是奧蘭多(Orlando)。坦帕市房屋仲介公司Compass的經紀人艾瑪帕多(Emma Pardo)指出，坦帕灣一帶會成為房市最熱點，是因為房價還不算貴、經濟發展暢旺、就業職位持續增加、天氣好，而且今年元旦起佛州最低時薪漲到11元，不像德州只有7.25元。

另外，自從湯姆布萊迪(Tom Brady)加盟坦帕灣海盜隊(Tampa Bay Buccaneers)以後，去年已經奪得一次美式足球聯盟NFL超級盃冠軍，今年又很有望打進超級盃，職棒大聯盟MLB的坦帕灣光芒隊(Tampa Bay Rays)在2020年也奪得美國聯盟(American League)冠軍，許多運動迷因為這兩支常勝軍遷居到這裡。