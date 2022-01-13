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哈里斯縣疫情告急 但不封城

編譯組／綜合報導 
休士頓與哈里斯縣面臨又一波新冠高峰，哈里斯縣長伊達戈呼籲，拒戴口罩、拒絕接種、拒絕篩檢的人都要三思。（ABC）
休士頓與哈里斯縣面臨又一波新冠高峰，哈里斯縣長伊達戈呼籲，拒戴口罩、拒絕接種、拒絕篩檢的人都要三思。（ABC）

哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo）說，Omicron病株的衝擊就像另一場海嘯，疫情發生之後最嚴峻的局面將會到來，因此她希望拒戴口罩、拒絕接種、拒絕篩檢的人都要三思，因為不做防範只會讓疫情更為嚴重。她呼籲，「請大家替我們的醫院與公職人員著想」。 

新冠疫情再度升溫，休士頓市與哈里斯縣都面臨，公務人員與醫護人員短缺的挑戰，某些地方甚至好幾周都沒有回收垃圾。不過市長特納（Sylvester Turner）與縣長伊達戈認為，目前還不到「封城」的地步，只要遵守防疫規定、願意接種，大型活動還是可以如期舉辦。 

特納本周表示，因為太多工作人員必須隔離，因此市政服務難免延遲，請市民包容並耐心等待。他說，警消的反應時間平均增加了15秒，垃圾清運也出現拖延，但疫情衝擊不只限於這些服務，醫院、學校與其他市政服務同樣受到影響，但他請市民等待市府一一改善。 

伊達戈說，Omicron病株的衝擊就像另一場海嘯，疫情發生之後最嚴峻的局面將會到來，因此她希望拒戴口罩、拒絕接種、拒絕篩檢的人都要三思，因為不做防範只會讓疫情更為嚴重。她呼籲，「請大家替我們的醫院與公職人員著想」。 

在嚴格防疫規定下，Chevron Houston Marathon之類的大型活動仍將繼續，但活動醫療官Lars Thestrup強調，如果有症狀就別參賽，知道確診的更別出門，在家一樣可以看轉播，其他參賽者則必須戴口罩並保持社交距離，並持續注意身體狀況。 

休士頓與哈里斯縣防疫升級，但地方首長認為，目前尚未到「封城」的地步，大型活動仍可...
休士頓與哈里斯縣防疫升級，但地方首長認為，目前尚未到「封城」的地步，大型活動仍可按防疫規定，如期舉辦。（ABC）

疫情 口罩 防疫

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