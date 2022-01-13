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民調：經濟、疫情因素 拜登支持率跌至33%新低

美國飆到「40年來最高」的7%通膨率…代表什麼？

德州人語／拜登民調節節後退 戰意已失？

德州人語

拜登總統有多不受歡迎？1月10日公布的Rasmussen民調顯示，只有41%的美國人滿意他的工作，不滿意的高達59%，不滿意度超過滿意度18個百分點。41%是拜登在任一年最低的滿意度，上月20日，NPR/PBS所做民調顯示，拜登的滿意度也只有41%。 

RCP網站綜合了12月17日至1月9日的8項全國民調，發現拜登平均滿意度只有42.1%，不滿意度54.8%。538網站綜合了1月1日至1月9日的5項全國民調，發現拜登平均滿意度是43.1%，不滿意度51.5%。 

進入新的一年，拜登的不滿意度可能再創新高，滿意度則可能再創新低。 

因為在疫情方面，Omicron傳播速度驚人，全美單日確診人數竟然破100萬，使經歷了兩年疫情、已經變得麻木的美國人再一次受驚；在物價方面，即將公布的12月消費物價指數，預測將會再創新高達7.1%。去年10月的物價指數飆至6.2%，創30年新高；11月再增至6.8%，創39年新高。流年不利，物價疫情雙雙夾擊拜登，不滿意可能再創新高。 

財經新聞CNBC上周公布的民調顯示，拜登不滿意度為56%，滿意度44%；更不妙的是，拜登在經濟和疫情兩項中節節敗退。 

在經濟方面，60%的美國人不滿意拜登處理經濟，比去年9月時增加了6個百分點；其中84%都說不滿意日用品和食物漲價，38%的人怪責拜登，說他要為物價大漲負責。在疫情方面，去年4月時，CNBC的民調發現，62%的人滿意拜登抗疫工作，但現在不滿意的人多達55%，從滿意變為不滿意。 

RCP和538兩個統計網站的分析顯示，拜登的滿意度和不滿意度在去年8月中出現重大轉變，因為當時美軍狼狽撤軍，拜登民調大跌，不滿意度開始超過滿意度；由那時起，對他不滿意的人愈來愈多，特別是去年秋天10月和11月物價大漲，使他陷入無法挽回的劣勢。 

其實，美國的經濟很不錯，華爾街一直用「強勁」(strong)形容美國經濟，2021年第四季美國的GDP估計達5.9%，2021年的股市也很不錯，史坦普500指數大漲26.89%，道指漲18.73%，那指漲了21.4%，失業率上月更跌至3.9%。但白宮無法將利好數據，化為民調支持度，因此新年之後白宮加緊設法搶救，務求逆轉民調。 

今年底將舉行至關重要的期中選舉，在任總統是否受歡迎將是選舉的決定性因素；如果拜登無法逆轉低落的民調，民主黨很可能「雙輸」，參眾兩院齊失，控制權都落在共和黨之手，拜登政府也變成跛腳政府。拜登已表示，2024年爭取連任，但如果期中選舉大敗，今年已79歲的他，可能意興闌珊，放棄爭取連任。

拜登 民調 疫情

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