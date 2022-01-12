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疫情下抱病返工漸增 學者：雇主應讓員工病癒再上班

編譯組／綜合報導
疫情爆發前後，抱病上班有不同觀感。(KXAN電視台截圖)
疫情爆發前後，抱病上班有不同觀感。(KXAN電視台截圖)

德州州大（Texas State University）調查發現，新冠病毒Omicron病株出現，加上聯邦補助陸續終止，職人被迫抱病返工的比例越來越高，這些人面臨的心理壓力也更大，因此雇主應該修改有薪病假的規定，方能讓員工安心養病。

主持研究的學者Elizabeth K. Eger表示，員工抱病返工，不僅自己的壓力變大，對其他同事，甚至客戶都會帶來不必要的風險，因此讓他們養好病再回來工作，才是正道。

研究針對疫前的129人與疫中的100人進行質化研究，發現在疫情爆發之前，抱病上班甚至會被當成一種榮譽，但在疫情發生之後，抱病上班只會帶來更多壓力，加上企業的有薪病假與聯邦對企業的各種補助，讓職人可以安心在家養病，都好了再回工作崗位。

但是在聯邦疾管中心（CDC）縮短隔離時間後，加上企業補助終止，許多員工為了生計，只好抱病返工，但Elizabeth K. Eger強調，這樣只會讓士氣低落，還為其他人帶來不必要的感染風險。她說，Omicron病株的傳染，一部分很可能就是因為員工被迫抱病返工。

 

德州州大學者Elizabeth K. Eger發現員工抱病返工，壓力變大。(KX...
德州州大學者Elizabeth K. Eger發現員工抱病返工，壓力變大。(KXAN電視台截圖)

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