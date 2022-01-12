脫衣舞孃遭剝削 集體控告RCI娛樂控股要求賠償

RCI娛樂控股遭到舞孃集體訴訟。(RCI Hospitality Holdings／Jaguars Club)

總部在休士頓 的「RCI娛樂控股」(RCI Hospitality Holdings)擁有許多脫衣舞俱樂部，該公司最近被旗下脫衣舞孃(strippers)集體提出民事賠償訴訟，本案揭露了許多這種行業裡的剝削陋習。

新冠疫情 初始時期，脫衣舞俱樂部也關閉了一段時間，企業重新開放以後，德州 的管制措施比較寬鬆，脫衣舞俱樂部更是門戶大開歡迎顧客回籠，生意比疫情前更興旺，RCI娛樂控股公司業務大幅成長，CEO的年薪已超過100萬元。根據訴訟的文件，全美國目前有4000多家上空或全裸的脫衣舞場，這是利潤很豐厚的行業。

克莉斯托維拉(Cristal Vera)過去八年在RCI娛樂控股旗下的「捷豹」(Jaguars)脫衣舞場擔任舞孃，最近她加入了集體訴訟，由律師傑瑞特艾爾希(Jarrett Ellzey)代表。艾爾希2003年5月從法學院畢業以後，專精聘僱法規(employment law)，他認為脫衣舞場的許多慣例是違反聘僱法規的，因此舞孃勝訴的機會很大，十多年來他也已打贏了許多官司。

脫衣舞場的業主不但不付薪給脫衣舞孃，舞孃為了有上場表演的機會，每一班還要付給業主至少30元的費用，如果舞孃遲到早退會遭到罰款，如果穿著不夠暴露或不願取悅觀眾，也要遭到罰款。業主則表示，脫衣舞場就像美容院的業主，把一張椅子出租給美容美髮師，美容美髮師照顧自己的客戶賺錢，這是屬於包商(contractor)的性質，脫衣舞場是給舞孃提供賺錢的場地，舞孃不是舞場的員工。

艾爾希指出，美容院不會給美容美髮師規定一定要穿高跟鞋上班，不會要求長相漂亮，不會要求一定要在什麼時間上班，既然舞場給舞孃許多規定和要求，舞孃自然屬於舞場的員工，至少也要付她們最低工資。對克莉斯托維拉而言，過去八年上班的時數，如果能得到最低時薪，也會是相當大的一筆橫財。