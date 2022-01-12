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為女兒慶生 男子捧著蛋糕走向店門時被槍殺

【休士頓訊】
卡洛格羅杜恩斯(中) 在女兒生日當天被槍殺，兩幼女失去父親。(GoFundMe網頁)
卡洛格羅杜恩斯(中) 在女兒生日當天被槍殺，兩幼女失去父親。(GoFundMe網頁)

位於休士頓東北邊約15哩杭柏市(Humble)的Chuck E. Cheese兒童遊樂場，24歲男子手上抱著女兒的生日蛋糕走向店門時遭人槍殺，令人不禁感嘆世風日下之甚。

12月31日(周五)是卡洛格羅杜恩斯(Calogero Duenes)大女兒的6歲生日，他開車載著一家四口到Chuck E. Cheese給女兒慶生。他在店門口把妻女放下，然後去停車。從店家的錄像上可以看到，他停車以後抱著一盒生日蛋糕朝店門口走去，停車場的車道上有一輛深色的福特汽車逆向行駛，差一點撞到杜恩斯。

杜恩斯看似在責罵那名男駕駛人，兩人發生激烈口角，對方掏出一把手槍朝杜恩斯射擊，杜恩斯丟下蛋糕往店門跑，但因血流如注倒在店門口附近。當時有幾位警察就在不遠處，他們聽到槍聲後很快到達現場，但槍手已經駕車逃走，他們叫救護車把杜恩斯送到醫院，但他因為受傷過重被醫生宣告死亡。

杜恩斯的妻子安柏(Amber)不敢相信一場生日派對竟然演變成丈夫猝逝的災難，她6歲與3歲的女兒如今成了無父的孤兒。親友在籌款網站GoFundMe開設了一個帳戶籌集喪葬費，到4日為止已收到1萬4000多元的捐款，安柏要把丈夫的遺體送回故鄉基督聖體市(Corpus Christi)下葬，她和丈夫都是生長於基督聖體市，當年是青梅竹馬的一對。

警方已掌握足夠的線索，應該可以追查到槍手的車輛，杭柏市警局指出，那輛車是黑色或深紅色的福特(Ford)，希望民眾提供線索，也敦促槍手自行投案。

警察 汽車 休士頓

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