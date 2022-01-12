我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

阿茲海默症新藥 紅藍卡減少給付 只給臨床實驗病患

德州人語／國會暴動周年 川普是美國之恥

德州人語

2021年1月6日，成千上萬名暴徒包圍並衝進國會大廈，試圖阻止國會認證總統選舉結果，暴徒甚至計畫綁架副總統潘斯和參議員們，造成140餘名警察死亡和受傷。這場美國開國以來前未見的暴動，堪稱美國的國恥日。

暴動的源頭，來自時任總統川普，一再宣稱選舉舞弊，並在暴動前群眾集會上，煽動民眾前往國會山莊抗議，而在暴動開始後，他在白宮透過電視實況轉播瞭解進展，但卻放任群眾變成暴徒，數小時之內無作為，使暴動走向不歸路。

川普親自任命的前白宮幕僚長、陸戰隊退役四星上將凱利，在暴動次日公開表示：「昨天在國會山莊發生的暴亂，是直接來自川普以謊言和詐欺，毒化那些民眾的心靈。」凱利甚至支持國會引用憲法第25號修正案，立即將川普趕出白宮。

總統拜登在暴動一周年之際，首度公開譴責川普，痛斥他是輸不起的前任總統，他說：「身為前總統，他捏造並散播關於2020年大選的許多謊言。他這麼做是因為他重視權力勝於原則，因為他視自己的利益優先於國家和美國利益之上，因為他受傷的自我，比我們的民主及憲法還重要。他不能接受失敗，即使93位美國聯邦參議員、他的司法部長、他的副總統、州長和州政府官員都說他敗選了。」

相對於拜登政府的高調態度，大多數共和黨人對一年前的國會暴動選擇沉默，甚至數十個州有部分共和黨人舉行集會和守夜，把參加暴動的人譽為愛國者或政治犯。

然而對國會暴動選擇沉默，或者認為這是場愛國行動，無異於繼續支持以暴力推翻民主和法治社會。沉默就是縱容，讓川普的謊言繼續毒化美國社會。

不論你有幾萬個理由支持川普，也不論你有幾萬個理由討厭拜登，也無法推翻多數選民合法選出拜登的正當性。從大選結束至今，共和黨人在全美國各地法院發動的數百件選舉官司，法官至今沒有判決一件獲勝，甚至有爭議的許多州縣前後數度重新計票，也未能扭轉川普落敗的事實。川普從選後至今仍堅稱拜登「偷走了選舉」，印證了他一貫說謊成性的作風。

如果輸不起就要用暴力手段推翻政權，美國還有什麼資格，去對世界其它國家指手劃腳、說三道四？　

我們譴責川普，不是因為他是共和黨；我們支持拜登合法擔任總統，也不是因為他是民主黨；而是堅守民主法治的最基本原則。如果暴力可以解決政權交替，群眾衝入國會能夠改變誰當選總統，那美國還需要舉行一人一票的選舉嗎？假如今天是支持民主黨人的暴徒衝進國會，強迫共和黨的當選人交出政權，請問川普也會支持這種行動嗎？

如果你還是厭惡拜登和民主黨政府，2024年用選票把他們趕出白宮就好了。這就是民主法治社會的遊戲規則。

川普 拜登 共和黨

上一則

休士頓影展雷米獎銀牌得主許世悅 作品聚焦兒童

下一則

兒童網路犯罪激增 北卡調查局提醒家長留意

延伸閱讀

通膨全怪大企業貪婪？財政部高層反嗆白宮

通膨全怪大企業貪婪？財政部高層反嗆白宮
川普遭控煽動國會暴動 律師：言行屬總統職責範圍

川普遭控煽動國會暴動 律師：言行屬總統職責範圍
居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套

居家檢測盒 健保每人每月免費8套…月底聯邦推新網站 發5億套
拜登民調節節後退 戰意已失？

拜登民調節節後退 戰意已失？
拜登就任首年記者會次數少 忽視傳統媒體導致民調直落

拜登就任首年記者會次數少 忽視傳統媒體導致民調直落
洛城新語／國會暴動周年 川普是美國之恥

洛城新語／國會暴動周年 川普是美國之恥

熱門新聞

維州民主黨籍聯邦參議員肯恩表示，平時到國會兩小時車程，開了19個小時還沒到。（取自推特）

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

2022-01-04 22:34
陳氏蟹屋東主陳國強高齡98歲。(陳氏蟹屋官方臉書)

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

2022-01-10 11:18
目前芝加哥地區要到中國的旅客，大都選擇到底特律機場搭乘達美航空直飛中國班機。(達美航空官方臉書)

赴中新規13日啟動 登機前第7日須增做檢測

2022-01-05 10:08
Sarah Beam與她指導學生時的畫面。（KPRC）

這款老媽 怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

2022-01-07 22:52
傷心的Breanne Paquin夫婦，帶著空的兒童汽車座椅離開休士頓。(Breanne Paquin臉書)

連律師也受騙 俄州夫婦赴德州領養童 人財兩失

2022-01-04 17:18
新州已宣布永久歇業的零售業分店，包括梅西百貨、居家寢具用品Bed Bath & Beyond、連鎖藥妝店CVS等分店。(Getty Images)

梅西百貨、CVS藥妝店…新州實體零售店 因疫情紛紛關門

2022-01-07 14:28

超人氣

更多 >
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」
Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用
認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警
李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了
超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因